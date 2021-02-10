После визита "Нацкорпуса" к "Патриотам – За жизнь" полиция открыла уголовные производства

Представители "Национального корпуса" днем пришли к огражденной территории в Тверском тупике в Киеве, где находились члены организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты – За жизнь". Между "Нацкорпусом" и "Патриотами" произошел конфликт.

Правоохранители устанавливают цель собрания, состоявшегося 10 февраля на перекрестке улиц Иоанна Павла II и Перспективной в Киеве, где произошел конфликт между представителями "Нацкорпуса" и членами организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты – За жизнь". Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

В полиции сообщили, что по сообщению о намерении совершения хулиганских действий открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (подготовка к уголовным преступлениям) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают данные людей, находившихся на улице Иоанна Павла II, и цель их присутствия там.

Во время обыска в помещении на Тверском тупике полицейские изъяли несколько единиц оружия и гранаты. Об этом сообщила 10 февраля в Facebook пресс-служба полиции Киева.

"Все предметы будут направлены на экспертизу. С указанного адреса в территориальное управление полиции приглашены более ста человек. С ними проводят процессуальные действия", – сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По информации главы "Нацкорпуса" Андрея Билецкого, по указанному полицией адресу находилось около 100 "титушек Кивы", вооруженных арматурой. Билецкий сообщил, что глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук за деньги свозит в Киев людей "для провокаций и дестабилизации ситуации в стране".

По словам Кивы, ГО "Патриоты – За жизнь" в эти дни проводит соревнования и отборочные сборы чемпионата среди участников по боксу и троеборью.

"Это наша плановая работа по укреплению физической подготовки к национальному турниру. Это официально снятый зал, все люди зарегистрированы, нет каких-то нарушений", – сказал нардеп от ОПЗЖ.