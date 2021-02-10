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КИЕВ

После визита "Нацкорпуса" к "Патриотам – За жизнь" полиция открыла уголовные производства

Представители "Национального корпуса" днем пришли к огражденной территории в Тверском тупике в Киеве, где находились члены организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты – За жизнь". Между "Нацкорпусом" и "Патриотами" произошел конфликт.

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Полиция открыла два уголовных производства после событий 10 февраля
Полиция открыла два уголовных производства после событий 10 февраля
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители устанавливают цель собрания, состоявшегося 10 февраля на перекрестке улиц Иоанна Павла II и Перспективной в Киеве, где произошел конфликт между представителями "Нацкорпуса" и членами организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты – За жизнь". Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

В полиции сообщили, что по сообщению о намерении совершения хулиганских действий открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (подготовка к уголовным преступлениям) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают данные людей, находившихся на улице Иоанна Павла II, и цель их присутствия там.

Во время обыска в помещении на Тверском тупике полицейские изъяли несколько единиц оружия и гранаты. Об этом сообщила 10 февраля в Facebook пресс-служба полиции Киева.

"Все предметы будут направлены на экспертизу. С указанного адреса в территориальное управление полиции приглашены более ста человек. С ними проводят процессуальные действия", –  сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3696652167057194

По информации главы "Нацкорпуса" Андрея Билецкого, по указанному полицией адресу находилось около 100 "титушек Кивы", вооруженных арматурой. Билецкий сообщил, что глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук за деньги свозит в Киев людей "для провокаций и дестабилизации ситуации в стране".

По словам Кивы, ГО "Патриоты – За жизнь" в эти дни проводит соревнования и отборочные сборы чемпионата среди участников по боксу и троеборью.

"Это наша плановая работа по укреплению физической подготовки к национальному турниру. Это официально снятый зал, все люди зарегистрированы, нет каких-то нарушений", – сказал нардеп от ОПЗЖ.

Теги: Киев, Украина, Виктор Медведчук, полиция, хулиганство, правоохранители, Илья Кива, Национальный корпус, уголовное производство, ОПЗЖ
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