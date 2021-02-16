"Кто устанавливал мины?" Зеленский дал 10 дней на поиски виновных в гибели трех украинских военных на Донбассе

Рассматривается три версии гибели украинских военных в результате подрыва на минах в районе Новолуганского Донецкой области, одна из них – теракт оккупантов. Об этом стало известно во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с военным руководством.

Зеленский: Вопросов и до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши парни? Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения из ОАЭ в аэропорту встретился с министром обороны Андреем Тараном, главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, заместителем главы Офиса президента Романом Машовцем, а также с Героем Украины и ветераном АТО – нардепом от "Слуги народа", членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорем Герасименко.

В ходе встречи президенту доложили об обстоятельствах гибели трех украинских военных в районе Новолуганского Донецкой области, информирует Офис президента.

Зеленскому сообщили, что капитан Александр Войтенко, старший солдат Дмитрий Мироненко и солдат Вячеслав Алексеенко подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. 14 февраля в 9.20 они перемещались на позиции для несения службы и шли вдоль дороги, взрыв прогремел в 9.30.

Врачи, которые прибыли на место не смогли спасти военных.

В релизе сказано, что рассматриваются три возможные причины взрыва: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами; теракт незаконных вооруженных формирований (дистанционный подрыв мины); халатное отношение военных к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач.

Зеленский дал 10 дней, чтобы установить виновных.

"Вопросов и до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши парни, которые несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить в сутки. ГБР уже начало расследование. Дополнительно я даю задание руководству ВСУ провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, соблюдению правил безопасности при передвижении личного состава, вооружения и военной техники на местности, выдвижении на боевые позиции, наблюдательные посты и перемещении между опорными пунктами. К концу месяца – проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Важна их целесообразность. Устаревшие и нецелесообразны мины – снять, указав это в соответствующих документах. Продолжить разминирования еще активнее: не должно быть мин там, где уже не существует угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются наши военные", – сказал президент.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе "никакого мирного процесса уже нет". "Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – сказал он.