Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе 11 февраля. Ему было 24 года

Вечером 11 февраля оккупанты из пулемета обстреляли позиции украинских военных в районе Новомихайловки Донецкой области. В результате обстрела погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода Владислав Лященко, сообщили в бригаде.

С начала февраля на Донбассе погибли пять украинских военных Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook (архив)

11 февраля в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода Владислав Лященко, сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

"К сожалению, война вновь оборвала еще одну жизнь. С болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего собрата. Владислав Лященко погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводном опорном пункте [в районе Новомихайловки Донецкой области]. Выражаем искренние соболезнования семье Владислава и отомстим за каждого нашего воина, которые ценой собственной жизни оберегают мирное небо для каждого украинца", – сообщили в бригаде.

28-я ОМБр базируется в Одесской области. Местное издание BessarabiaINFORM проинформировало, что Лященко – житель Килии Одесской области, он был контрактником.

Директор местной компании "Титан" Игорь Капитан сообщил в Facebook, что Лященко было 24 года.

Лященко стал пятой жертвой войны на Донбассе с начала февраля. В один день с ним от пули российского снайпера погиб 34-летний украинский военный Александр Глушко, 6 февраля двое военнослужащих 28-й ОМБр – старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный – подорвались на неизвестном взрывном устройстве и скончались. Еще один военный – старший матрос 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрий Власенко – был убит снайпером оккупантов 2 февраля.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе "никакого мирного процесса уже нет". "Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – сказал он.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.

По данным "Новинарні", в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих.