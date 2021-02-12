Ермак об обострении на Донбассе: Переговоры невозможно вести, когда наших людей убивают профессиональные убийцы

Резкий рост количества обстрелов в зоне ООС глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "очень хорошо организованной провокацией".

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал резкий рост количества обстрелов в зоне ООС "очень хорошо организованной провокацией". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Любые переговоры дальше невозможно вести, когда убивают наших людей. Важно, что убивают специальные группы снайперов, которые не пребывают на постоянной дислокации. То есть это провокация, очень хорошо организованная. Это профессиональные убийцы, которые именно для этого сюда приезжают", – заявил он.

При этом он подчеркнул, что послы Франции и Германии (стран, которые участвуют в нормандском формате), а также Канады, Соединенных Штатов, Великобритании, Швеции видят, что Украина придерживается установленного режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в ООС 11 февраля заявил, что "перемирие" необходимо продолжать, несмотря на то, что "сепаратисты хотят его сорвать".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе "никакого мирного процесса уже нет". "Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – сказал он.