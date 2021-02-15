14 февраля на Донбассе боевики три раза нарушили перемирие – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, в воскресенье на Донбассе боевики стреляли возле населенных пунктов Водяное и Новоалександровка.

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

14 февраля на Донбассе боевики три раза нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 15 февраля проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"14 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. (...) На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в районе населенного пункта Водяное боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Новоалександровки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также в воскресенье в результате взрыва неизвестного устройства в районе Новолуганского погибли трое украинских военнослужащих.

"С начала текущих суток, 15 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируема украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – отметили в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За время перемирия погибли несколько украинских военнослужащих.