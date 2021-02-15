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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович назвал время, когда на Донбассе может произойти "практически неизбежное" обострение

За полтора года украинская власть ничего не сдала Кремлю, поэтому Россия попытается "продавить силой", считает советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

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Арестович: Россия ставит все в зависимость от политических подвижек
Арестович: Россия ставит все в зависимость от политических подвижек
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Обострение на Донбассе неизбежно произойдет. Такое мнение советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта Алексей Арестович выразил 14 февраля в эфире телеканала "Украина 24".

"Я считаю, что оно не просто возможно, оно практически неизбежно рано или поздно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету", – сказал он.

Советник связал ситуацию на Донбассе с деятельностью команды президента Украины Владимира Зеленского.

"Помните, как все начиналось? Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего... Я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте. Сценариев много, начиная с того, что они интенсифицируют воздействие, чтобы были погибшие и нестойкая часть общества начинала давить на руководство", – объяснил Арестович.

По его словам, "Россия ставит все в зависимость от политических подвижек" и добивается, чтобы Киев вел переговоры по Донбассу с представителями "квазигосударственных структур". Но этого не произойдет, подчеркнул Арестович.

"Глядя на то, как россияне натягивают вожжи с ЕС, вот этот визит [в Москву высокого представителя Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозепа] Борреля, который закончился практически оскорблением европейского дипломата в лицо, и заявление [главы МИД РФ Сергея] Лаврова, что они не боятся разорвать отношения, – видно, что свой выбор они сделали. Этот выбор однозначно на обострение", – заявил советник украинской делегации в ТКГ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За время перемирия гибли украинские военнослужащие. В частности, 14 февраля 2021 года в районе населенного пункта Новолуганское в результате взрыва неустановленного устройства скончались трое военных.

Теги: Россия, Кремль, Донбасс, Алексей Арестович, советник, Владимир Зеленский, война в Украине, Евросоюз, война на Донбассе
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