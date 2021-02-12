"Хочешь мира – готовься к войне". Лавров сказал, что готов разорвать отношения с Евросоюзом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании Москвы изолироваться от мировой жизни. Однако, по его словам, к этому надо быть готовым.

После диалога с Лавровым в ЕС заговорили о новых санкциях против России Фото: EPA

Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву на YouTube-канале "Соловьев Live". Фрагмент беседы опубликовала пресс-служба российского МИД 12 февраля.

"Исходим из того, что мы готовы [к разрыву отношений с ЕС]. В случае, если еще раз увидим, как уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне", – сказал Лавров.

Отношения России и Евросоюза ухудшились в 2014 году, после того как РФ оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе. Из-за агрессии против Украины в отношении России было введено несколько пакетов санкций.

4–6 февраля 2021 года Москву посещал высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По итогам диалога с Лавровым европейский чиновник заявил, что Брюссель может инициировать новые санкции в отношении России, в частности из-за отравления и последующего заключения оппозиционера Алексея Навального. Дипломат также отмечал, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Брюсселем.

Вопрос отношений с Россией будет обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД стран ЕС, а также в марте на саммите руководства Евросоюза.