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Боррель заверил, что поддерживал Украину на встрече с Лавровым

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил главе МИД РФ Сергею Лаврову о необходимости полного выполнения Минских договоренностей и заверил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в своей поддержке.

Боррель подчеркнул стратегическую важность партнерства с Украиной для Евросоюза
Боррель подчеркнул стратегическую важность партнерства с Украиной для Евросоюза
Фото: EPA

Представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заверил украинского премьера, что на переговорах в Москве заявил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову о поддержке Украины Евросоюзом. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, передает корреспондент "ГОРДОН".

Боррель подчеркнул, что партнерство с Украиной – "одно из самых стратегически важных", которые есть у Евросоюза во всем мире.

Он отметил, что на встрече с украинским премьером Денисом Шмыгалем заверил его в непоколебимой поддержке Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Это сообщение я также передал во время моей встречи на прошлой неделе министру Лаврову – включая необходимость полного выполнения Минских договоренностей", -– заявил Боррель.

Он добавил, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя и продолжит поддерживать дипломатические усилия для восстановления территориальной целостности Украины в нормандском формате.

Дипломат отметил, что с 2014 года ЕС выделил Украине около €16 млрд финансовой помощи, а сейчас помогает с получением вакцин от коронавируса. 

11 февраля в Брюсселе проходит седьмое заседание Совета ассоциации Украина – Европейский союз. На нем председательствует Боррель.

Европейский парламент вечером 10 февраля утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, документ поддержали 526 депутатов, против проголосовали 79 парламентариев, воздержался 71. В частности, Украина подверглась критике за коррупцию, которая тормозит реформы, и отсутствие политической воли для обеспечения независимости судов. 

Комментируя принятие резолюции, МИД Украины отметил, что рекомендации Евросоюза о необходимости реформ в Украине будут учтены.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Теги: Сергей Лавров, Соглашение об ассоциации, дипломаты, Евросоюз, суверенитет, Жозеп Боррель, Денис Шмыгаль
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