"Как мы можем это проверить? Поехать туда посмотреть?" В штабе ООС прокомментировали сообщения о подрыве одного из главарей "ДНР"

Штаб операции Объединенных сил и управление разведки Минобороны отказываются комментировать информацию о подрыве автомобиля боевика в оккупированной Горловке Донецкой области. Об этом сообщило "Радіо Свобода" 15 февраля, получив ответы на соответствующие запросы.
Подконтрольное незаконным вооруженным формированиям России на Донбассе агентство ДАН сообщило сегодня о взрыве бомбы под автомобилем "командира батальона народной милиции "ДНР", корреспондент ВГТРК Алексей Сладков заявил, что речь идет о Сергее Попове с позывным Длинный. Взрыв якобы произошел, когда боевик вез дочь в школу; он получил травмы ног, заявил "первый заместитель министра информации "ДНР" Даниил Безсонов. Оккупанты обвинили во взрыве украинских военных.
"Мы не комментируем информацию, с той стороны появляется. Что там они публикуют в своих пабликах. Ну, как мы можем это проверить? Поехать туда посмотреть своими глазами?" – ответили в пресс-службе ООС.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.