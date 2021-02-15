"Как мы можем это проверить? Поехать туда посмотреть?" В штабе ООС прокомментировали сообщения о подрыве одного из главарей "ДНР"

Подконтрольное боевикам агентство ДАН и российские СМИ заявили о взрыве бомбы под автомобилем "командира батальона народной милиции "ДНР" Сергея Попова с позывным Длинный; тот якобы получил ранения ног во время инцидента. В штабе Операции объединенных сил проинформировали, что не комментируют информацию, которую публикуют оккупанты.

Штаб операции Объединенных сил и управление разведки Минобороны отказываются комментировать информацию о подрыве автомобиля боевика в оккупированной Горловке Донецкой области. Об этом сообщило "Радіо Свобода" 15 февраля, получив ответы на соответствующие запросы.

Подконтрольное незаконным вооруженным формированиям России на Донбассе агентство ДАН сообщило сегодня о взрыве бомбы под автомобилем "командира батальона народной милиции "ДНР", корреспондент ВГТРК Алексей Сладков заявил, что речь идет о Сергее Попове с позывным Длинный. Взрыв якобы произошел, когда боевик вез дочь в школу; он получил травмы ног, заявил "первый заместитель министра информации "ДНР" Даниил Безсонов. Оккупанты обвинили во взрыве украинских военных.

"Мы не комментируем информацию, с той стороны появляется. Что там они публикуют в своих пабликах. Ну, как мы можем это проверить? Поехать туда посмотреть своими глазами?" – ответили в пресс-службе ООС.