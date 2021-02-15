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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Горловке взорвали машину с одним из главарей боевиков "ДНР"

Боевики заявили, что к взрыву в машине главаря подразделения "народной милиции ДНР" в Горловке Сергея Попова по кличке Длинный причастен украинский спецназ.

Взрыв произошел в районе водительского сиденья
Взрыв произошел в районе водительского сиденья
Фото: Неофициальный Безсонов / Telegram

15 февраля в оккупированной Горловке Донецкой области взорвалась бомба, заложенная под автомобилем главаря "батальона народной милиции ДНР" Сергея Попова по кличке Длинный.

Об этом сообщило подконтрольное боевикам агентство "ДАН" и подтвердили представители российских СМИ, в частности, корреспондент ВГТРК Алексей Сладков в Telegram.

"Первый заместитель министра информации ДНР" Даниил Безсонов написал в Telegram, что у пострадавшего боевика ранения ног, он в больнице. Взрыв якобы произошел, когда боевик вез дочь в школу.

На опубликованных им фото видно, что взрывное устройство было установлено в районе водительского сиденья.

Боевики уже обвинили в теракте украинских военных. "ДАН" пишет, что "народная милиция ДНР" считает причастными к взрыву спецназовцев операции Объединенных сил.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: взрыв, Горловка, спецназ, боевики, ДНР, война в Украине, война на Донбассе, бомба, автомобиль
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