15 февраля на Донбассе боевики три раза нарушили перемирие – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, в понедельник на Донбассе боевики стреляли возле населенных пунктов Славное, Опытное и Светлодарск.

15 февраля на Донбассе боевики три раза нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 16 февраля проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"15 февраля на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в районе Славного боевики "вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета", возле Опытного – из ручного противотанкового гранатомета, а в районе Светлодарска "осуществили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета".

В пресс-центре отметили, что боевых потерь среди украинских военнослужащих в понедельник не было.

"С начала текущих суток, 16 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируема украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – рассказали в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За время перемирия погибли более 10 украинских военнослужащих.