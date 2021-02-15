ГОРДОН
 
 
Ирина Верещук
Ирина Верещук

Народный депутат от "Слуги народа".


все материалы автора

В Украине заминировано 17 тыс. км². Это как вся территория Черногории

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

В 2014–2015 годах у нас минировали поля и иногда не вносили эти места на карту. И сейчас мы столкнулись с проблемой разминирования.

Правильно говорит президент, что мы боремся всеми доступными методами, чтобы прекратить огонь, а погибаем от мин на нашей территории. Эти вопросы нужно поднимать. Мы, как парламент, сделали все от нас зависящее. Внесли изменения в законодательство, чтобы ускорить разминирование.

В Украине заминированная территория такая, как вся территория Черногории – целого государства. У нас заминированы тысячи квадратных километров – а именно 17 тыс. км². Это очень большая работа на десятилетия.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Украина, Ирина Верещук, разминирование, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине G
Наталия ДВАЛИ
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео
"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео
"Мы шли к этому восемь лет". 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена
"Мы шли к этому восемь лет". 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена
  "Он классный чувак, классный актер. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует". Фалеса высказался о президентстве Зеленского
  "Он классный чувак, классный актер. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует". Фалеса высказался о президентстве Зеленского
"Это может смотреться вульгарно". Ани Лорак рассказала, как выбирает одежду
"Это может смотреться вульгарно". Ани Лорак рассказала, как выбирает одежду
  Муж Сумской и экс-участница "ВИА Гры" стали участниками "Голосу країни"
  Муж Сумской и экс-участница "ВИА Гры" стали участниками "Голосу країни"
Жена Навального снялась для российского глянца. Фото
Жена Навального снялась для российского глянца. Фото
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Мне все равно, что скажут". alyona alyona в День святого Валентина обнародовала совместные фото с любимым
"Мне все равно, что скажут". alyona alyona в День святого Валентина обнародовала совместные фото с любимым
Внучка Ющенко рассказала, что изменила в своей внешности
Внучка Ющенко рассказала, что изменила в своей внешности
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
"Я все равно тебя люблю", "Хочу, чтобы еще чаще целовал". Как украинские знаменитости поздравили любимых с Днем святого Валентина
"Я все равно тебя люблю", "Хочу, чтобы еще чаще целовал". Как украинские знаменитости поздравили любимых с Днем святого Валентина
Бабкин рассказал, сколько заплатил за операцию на глазах в клинике в Вене
Бабкин рассказал, сколько заплатил за операцию на глазах в клинике в Вене
Как украинские политики и чиновники поздравили своих любимых в День святого Валентина
Как украинские политики и чиновники поздравили своих любимых в День святого Валентина
"Как родные братья". Яценюк стал третьим на снимке удививших внешним сходством Шмыгаля и Мишеля
"Как родные братья". Яценюк стал третьим на снимке удививших внешним сходством Шмыгаля и Мишеля
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS