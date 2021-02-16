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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе российские оккупанты прячут тяжелое вооружение среди гражданских объектов – Минобороны

Российско-оккупационные войска используют на передовых позициях переносные малогабаритные радиолокационные станции наземной разведки производства РФ, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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По информации Минобороны, на оккупированную территорию Донбасса поступает отремонтированная в России боевая техника
По информации Минобороны, на оккупированную территорию Донбасса поступает отремонтированная в России боевая техника
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе продолжают удерживать запрещенное тяжелое вооружение вдоль линии соприкосновения. Для этого они используют гражданские объекты, сообщила 16 февраля пресс-служба Минобороны Украины.

"Российско-оккупационные войска на отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения в нарушение договоренностей по отводу тяжелого вооружения продолжают удерживать минометы калибра 120 мм, самоходные артиллерийские установки калибра 122 мм и танки, для чего используют гражданские промышленные объекты и здания сельскохозяйственного назначения", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что противник использует на передовых позициях переносные малогабаритные радиолокационные станции наземной разведки производства РФ. Полученная ими информация передается для указания цели снайперским и артиллерийским расчетам.

Также, по информации Минобороны, на оккупированную территорию Донбасса поступает отремонтированная в России боевая техника.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

В 2020 году СММ ОБСЕ зафиксировала на 55% меньше нарушений договоренностей о перемирии на Донбассе; однако они случаются, и в последнее время – все чаще, подчеркнула постоянный представитель Евросоюза в ОБСЕ Раса Остраускайте 27 января.

По данным Генштаба ВСУ на конец 2020 года, за время перемирия погибли четверо военнослужащих, 18 были ранены.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, танки, радио, вооружение, снайперы, разведка, агрессия, боевики, оборона, перемирие, артиллерия, вторжение, Минобороны, ВСУ, обстрелы, миномет, войска, нарушение
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