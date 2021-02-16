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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гармаш: Обострение на Донбассе – обычная реакция РФ, которая не смогла добиться от Украины уступок в политическом процессе

На данный момент единственный инструмент ослабления российской агрессии против Украины – это санкции в отношении РФ, заявил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш.

За время перемирия на Донбассе погибло более 10 украинских военнослужащих
За время перемирия на Донбассе погибло более 10 украинских военнослужащих
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия прибегла к обострению ситуации на Донбассе, так как не смогла добиться уступок от Украины. Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш.

"Обострение – обычная реакции РФ, которая не смогла добиться от Украины уступок в политическом процессе. Она традиционно задействует военный инструмент. Такая реакция лишь подтверждает, что мы правильно делаем, отвергая требования Москвы о субъективизации ОРДЛО. Согласись мы – и это снимало бы ответственность за происходящее с РФ. Она тут же заявила бы: раз прямой контакт – это внутренний конфликт. А раз внутренний конфликт – снимайте с РФ санкции. В итоге агрессор может остаться безнаказанным. При этом – продолжая поставлять на Донбасс деньги, боевиков, стимулируя и руководя конфликтом. Но не неся ответственности. Сейчас единственный инструмент ослабления агрессора – санкции. После отмены санкций вопрос можно будет решить только военным путем. Именно поэтому мы должны настаивать на том, что сторона конфликта – Россия, санкции должны усиливаться. И это должно ослаблять противника", – подчеркнул Гармаш.

По его словам, власти РФ хотят переложить финансирование социальной сферы в ОРДЛО на оккупационные администрации.

"Видя негативную для себя международную конъюнктуру, имея ухудшение внутренней ситуации (экономика, рост протестных настроений на фоне ожидающихся в сентябре выборов в Госдуму), российские власти ужесточили риторику в отношении Украины, в отношении ЕС. Все это – отвлечение внимания общественности от внутренних проблем на внешний фронт. С одновременным понижением экономических трат на ОРДЛО. [Повысив размеры тарифов на жилищно-коммунальные услуги] Москва старается переложить хотя бы финансирование социальной сферы на оккупационные администрации. Оставив на себе только финансирование военных. Экономики на оккупированном Донбассе фактически нет, ее целенаправленно уничтожили", – отметил Гармаш.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В феврале этого года фиксируется обострение ситуации на Донбассе со стороны боевиков, оккупанты регулярно прибегают к снайперскому обстрелу позиций сил ООС. За время перемирия погибло более 10 украинских военнослужащих.

Теги: Россия, Украина, оккупация, снайперы, боевики, Сергей Гармаш, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО
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