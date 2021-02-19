18 февраля боевики нарушали режим тишины на Донбассе четыре раза – штаб ООС

Среди украинских военнослужащих на Донбассе 18 февраля потерь не было, сообщил штаб операции Объединенных сил.

С начала суток 19 февраля боевики не нарушали режим тишины на Донбассе Фото: EPA

Российско-оккупационные войска 18 февраля нарушали режим прекращения огня на Донбассе четыре раза. Об этом 19 февраля в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы. Вблизи Пивденного враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а у Майорска – из стрелкового оружия. На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь", – говорится в сообщении.

Среди украинских военных потерь нет.

С начала суток 19 февраля на Донбассе режим прекращения огня не нарушался, отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе "никакого мирного процесса уже нет". "Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – сказал он.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.

По данным "Новинарні", в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. В этом месяце погибших уже как минимум восемь.