"Что я делаю на корабле, который плывет не в ту сторону?" – Гармаш может выйти из делегации в ТКГ по Донбассу

Представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что соглашаясь с фактом присутствия "общественных экспертов" от боевиков, их признают полноценной стороной переговоров.

Гармаш: Я шел в ТКГ чтоб отвоевывать, а не сдавать Фото: Сергей Гармаш / Facebook

Член украинской делегации в техсторонней контактной группе по Донбассу, журналист Сергей Гармаш заявил, что не исключает своего ухода из делегации из-за присутствия на переговорах так называемых "общественных экспертов" из "ЛДНР". Об этом он рассказал в интервью изданию "Остров".

"Или мы начинаем действенно реагировать на нарушение формата переговоров и режима конфиденциальности… Либо нужно задаваться вопросом, что я делаю на корабле, который плывет не в ту сторону? То есть не пора ли на выход?" – заявил Гармаш.

Он напомнил, что уже на третьем в этом году онлайн-заседании ТКГ присутствуют некие "общественные эксперты, представляющие непонятно кого". Гармаш отметил, что их не приглашала ни одна из сторон трехсторонней контактной группы.

"Если мы соглашаемся с фактом присутствия этих людей, то мы, получается, признаем марионеток России из ОРДЛО отдельными делегациями? Признаем их полноценной стороной переговоров?", – возмутился Гармаш.

Он считает что необходимо требовать соблюдения трехстороннего формата ТКГ, как он прописан в Минских договоренностях, либо игнорировать на ТКГ всех, кроме официальных представителей России и ОБСЕ.

"В любом случае, субъективизировать марионеток из ОРДЛО в качестве отдельных делегаций я не стану. Это будет не просто плевок в лицо всех переселенцев и патриотов, это будет сдачей наших позиций, а я сдавать ничего не буду. Я шел в ТКГ чтоб отвоевывать, а не сдавать", – подчеркнул Гармаш.

ТКГ провела первое в 2021 году заседание 18 января. На переговоры политической подгруппы, которые проходили в формате видеоконференции, явились так называемые общественные советники от "ЛНР" и "ДНР". Гармаш сообщил, что координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель на все вопросы украинской стороны заявил только, что "на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников". Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал появление "советников" попыткой превратить переговоры в базар.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".