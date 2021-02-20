МИД Украины: Агрессия РФ против Украины продолжает дестабилизацию европейского континента

Российская оккупация заложила долгосрочные экологические угрозы для Европы и Черноморского региона, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Семь лет агрессии России против Украины вызвали военную экспансию на южном фланге Европы. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном на сейте ведомства 20 февраля.

Агрессия создала постоянно растущую гибридную угрозу и угрозу безопасности для Восточной и Юго-Восточной Европы, Азово-Черноморского региона, Средиземноморья, Ближнего Востока, а также привела к многочисленным жертвам среди гражданских лиц и военнослужащих, отметили в министерстве.

"Агрессия РФ против Украины продолжает дестабилизацию европейского континента. Россия использует широкий арсенал гибридных инструментов для создания нестабильности на территории соседних стран и подрыва их государственности и суверенитета. Демократический мир должен жестко отвечать на постоянные нарушения Россией прав человека и международного гуманитарного права. Временная оккупационная власть РФ превратила оккупированные территории в гетто бесправия среди европейского континента. Украинский Крым и отдельные районы Донбасса, оккупированные Россией, стали местами террора и произвола", – говорится в заявлении.

Кроме этого, российская оккупация заложила долгосрочные экологические угрозы для Европы и Черноморского региона, заявили в МИД Украины.

"Украина и международное сообщество должны вместе стойко противостоять агрессивной войне Российской Федерации, поддерживать на международной повестке восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Международные санкции помогают сдерживать агрессивную политику России, но необходимы более эффективные меры, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле и восстановить безопасность в регионе", – подчеркнули в ведомстве.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.