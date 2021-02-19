Украина призывает ввести против России новые санкции

Министерство иностранных дел Украины требует от России прекратить агрессию, вернуться в пространство международного права и освободить временно оккупированные территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также части Донецкой и Луганской областей.

В МИД Украины напомнили, что за семь лет российской вооруженной агрессии погибло более 13 тыс. человек Фото: depositphotos.com

Украина призывает международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины к седьмой годовщине начала российской агрессии.

"Украина требует от России прекратить агрессию, вернуться в пространство международного права и освободить временно оккупированные территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и части Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что санкции необходимы, чтобы заставить российские власти деоккупировать захваченные украинские территории, освободить пленных и политических заключенных, выполнить международные судебные решения.

"Еще в прошлом году я призвал Европейский союз внедрить санкционный механизм в ответ на нарушение прав человека в Автономной Республике Крым. Мы будем последовательно настаивать на том, что новые санкции должны быть введены именно за такие нарушения прав человека. Поэтому в скором времени, возможно даже сегодня, я подпишу эти документы, мы вновь обратимся к Европейскому союзу с такой просьбой", – отметил на брифинге 19 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Министр также добавил, что репрессии против крымских татар станут темой обсуждения на Генассамблее ООН.

"Мы готовимся к обсуждению на сессии в Генассамблее ООН вопросов по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Это наш регулярный формат, он происходит из года в год. Очень важный для донесения всему миру объективной информации о ситуации на оккупированных территориях и влияния на формирование позиции государств по этому вопросу. Потому очень тщательно происходит подготовка, готовим фактаж и дополнительные аргументы. Я абсолютно уверен, что это мероприятие закончится для Украины успешно и станет очередным поражением российской дипломатии на международной арене в ее попытках оправдать свою агрессию против Украины", – сказал Кулеба.

В министерстве напомнили, что за семь лет российской вооруженной агрессии погибло более 13 тыс. человек, в том числе более 3 тыс. гражданских, десятки тысяч получили ранения, около 1,5 млн человек вынужденно стали внутренне перемещенными лицами.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.