Суд наложил арест на нефтепровод "Прикарпатзахідтранс", который связывают с Медведчуком

Находящиеся в Украине объекты, которые обеспечивают деятельность нефтепродуктопровода, будут переданы Нацагентству по управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Высший антикоррупционный суд Украины 23 февраля наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что арест наложен на основании доказательств, собранных СБУ, Национальным антикоррупционным бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Офисом генпрокурора. Правоохранители в рамках уголовного производства по факту незаконного присвоения стратегического объекта транспортной инфраструктуры совместно расследуют, как получилось, что нефтепровод выбыл из государственной собственности.

Имущество (в том числе здания, сооружения, другие объекты, находящиеся в Украине, которые обеспечивают деятельность нефтепродуктопровода) будет передано от коммерческой структуры Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Сейчас СБУ и НАБУ занимаются передачей нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества "Укртранснафта" для его сохранения.

Ранее следователи СБУ и детективы НАБУ обнаружили, что служащие ООО "Прикарпатзахідтранс" на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого, по оценке правоохранителей, составляет более 200 млн грн.



Досудебное расследование продолжается.

Фото: ssu.gov.ua

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но "непонятным образом" оказался в частной собственности "двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины".

"Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи "Прикарпатзахідтранс" с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. По словам экс-преьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение "персонально к Виктору Медведчуку".

Сам политик связь с этой компанией отрицал.

Как пишет издание "Бабель", хотя построенный во времена СССР нефтепродуктопровод после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала права на трубопровод.

В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода, проходящего по украинской территории, за Украиной. В 2014–2015 годах это решение подтвердили Апелляционный и Высший хозяйственный суды.

Однако в 2015 году Хозяйственный суд Ровенской области отменил решение из-за "вновь открывшихся обстоятельств", а в 2017 году признал право собственности за ООО "Прикарпатзахідтранс". Таким образом стратегический объект оказался в собственности коммерческой структуры.

В апреле 2019 года Антимонопольный комитет дал разрешение на покупку контрольного пакета акций компании "Прикарпатзахідтранс" белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, который в 2020-м попал под санкции Евросоюза (из-за этого Воробью отказали в продаже украинского банка). Он подтверждал TUT.BY покупку 51% акций компании.

11 февраля 2021 года украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией "Прикарпатзахідтранс" в собственность части магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление".