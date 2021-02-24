Суд наложил арест на нефтепровод "Прикарпатзахідтранс", который связывают с Медведчуком

Высший антикоррупционный суд Украины 23 февраля наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Отмечается, что арест наложен на основании доказательств, собранных СБУ, Национальным антикоррупционным бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Офисом генпрокурора. Правоохранители в рамках уголовного производства по факту незаконного присвоения стратегического объекта транспортной инфраструктуры совместно расследуют, как получилось, что нефтепровод выбыл из государственной собственности.
Имущество (в том числе здания, сооружения, другие объекты, находящиеся в Украине, которые обеспечивают деятельность нефтепродуктопровода) будет передано от коммерческой структуры Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Сейчас СБУ и НАБУ занимаются передачей нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества "Укртранснафта" для его сохранения.
Ранее следователи СБУ и детективы НАБУ обнаружили, что служащие ООО "Прикарпатзахідтранс" на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого, по оценке правоохранителей, составляет более 200 млн грн.
Досудебное расследование продолжается.
19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но "непонятным образом" оказался в частной собственности "двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины".
"Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи "Прикарпатзахідтранс" с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. По словам экс-преьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение "персонально к Виктору Медведчуку".
Сам политик связь с этой компанией отрицал.
Как пишет издание "Бабель", хотя построенный во времена СССР нефтепродуктопровод после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала права на трубопровод.
В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода, проходящего по украинской территории, за Украиной. В 2014–2015 годах это решение подтвердили Апелляционный и Высший хозяйственный суды.
Однако в 2015 году Хозяйственный суд Ровенской области отменил решение из-за "вновь открывшихся обстоятельств", а в 2017 году признал право собственности за ООО "Прикарпатзахідтранс". Таким образом стратегический объект оказался в собственности коммерческой структуры.
В апреле 2019 года Антимонопольный комитет дал разрешение на покупку контрольного пакета акций компании "Прикарпатзахідтранс" белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, который в 2020-м попал под санкции Евросоюза (из-за этого Воробью отказали в продаже украинского банка). Он подтверждал TUT.BY покупку 51% акций компании.
11 февраля 2021 года украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией "Прикарпатзахідтранс" в собственность части магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление".