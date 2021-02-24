ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Суд наложил арест на нефтепровод "Прикарпатзахідтранс", который связывают с Медведчуком

Находящиеся в Украине объекты, которые обеспечивают деятельность нефтепродуктопровода, будут переданы Нацагентству по управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СМИ, "Прикарпатзахідтранс" связана с Медведчуком
По данным СМИ, "Прикарпатзахідтранс" связана с Медведчуком
Фото: ssu.gov.ua

Высший антикоррупционный суд Украины 23 февраля наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что арест наложен на основании доказательств, собранных СБУ, Национальным антикоррупционным бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Офисом генпрокурора. Правоохранители в рамках уголовного производства по факту незаконного присвоения стратегического объекта транспортной инфраструктуры совместно расследуют, как получилось, что нефтепровод выбыл из государственной собственности. 

Имущество (в том числе здания, сооружения, другие объекты, находящиеся в Украине, которые обеспечивают деятельность нефтепродуктопровода) будет передано от коммерческой структуры Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Сейчас СБУ и НАБУ занимаются передачей  нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества "Укртранснафта" для его сохранения.

Ранее следователи СБУ и детективы НАБУ обнаружили, что служащие ООО "Прикарпатзахідтранс" на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого, по оценке правоохранителей, составляет более 200 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но "непонятным образом" оказался в частной собственности "двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины".

"Экономическая правда"LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи "Прикарпатзахідтранс" с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. По словам экс-преьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение "персонально к Виктору Медведчуку".

Сам политик связь с этой компанией отрицал.

Как пишет издание "Бабель", хотя построенный во времена СССР нефтепродуктопровод после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала права на трубопровод.

В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода, проходящего по украинской территории, за Украиной. В 2014–2015 годах это решение подтвердили Апелляционный и Высший хозяйственный суды.

Однако в 2015 году Хозяйственный суд Ровенской области отменил решение из-за "вновь открывшихся обстоятельств", а в 2017 году признал право собственности за ООО "Прикарпатзахідтранс". Таким образом стратегический объект оказался в собственности коммерческой структуры.

В апреле 2019 года Антимонопольный комитет дал разрешение на покупку контрольного пакета акций компании "Прикарпатзахідтранс" белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, который в 2020-м попал под санкции Евросоюза (из-за этого Воробью отказали в продаже украинского банка). Он подтверждал TUT.BY покупку 51% акций компании.

11 февраля 2021 года украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией "Прикарпатзахідтранс" в собственность части магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление".

Теги: СБУ, Виктор Медведчук, коррупция, санкции, арест, правоохранители, расследование, нефтепровод, Укртранснафта, активы, НАБУ, САП, инфраструктура, имущество, Прикарпатзахідтранс, нефтепродукты, АРМА, Высший антикоррупционный суд Украины, Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джамала анонсировала премьеру двух альбомов и трека
Джамала анонсировала премьеру двух альбомов и трека
"Это просто непередаваемые ощущения". Беременная жена Павлика показала свою новую машину
"Это просто непередаваемые ощущения". Беременная жена Павлика показала свою новую машину
"Пошловато". Дочь Успенской обнародовала фото провокационного поцелуя с матерью
"Пошловато". Дочь Успенской обнародовала фото провокационного поцелуя с матерью
Мика Ньютон: Мне предложили уехать в Россию, где я была очень популярной. Но я отказалась
Мика Ньютон: Мне предложили уехать в Россию, где я была очень популярной. Но я отказалась
"Не скрывайте красивый животик этими плавищами". Поклонники Мишиной отреагировали на фото актрисы в купальнике
"Не скрывайте красивый животик этими плавищами". Поклонники Мишиной отреагировали на фото актрисы в купальнике
"Папа не говорит уже 12 лет". Волочкова показала 74-летнего отца
"Папа не говорит уже 12 лет". Волочкова показала 74-летнего отца
Фреймут: Я Оля, а не солнышко, мася или бубочка
Фреймут: Я Оля, а не солнышко, мася или бубочка
"Спасибо, моя госпожа, за такой подарок". Усик показал жену и 11-летнюю дочь
"Спасибо, моя госпожа, за такой подарок". Усик показал жену и 11-летнюю дочь
"Я презираю бедность". Артемий Егоров рассказал, как выживал, когда пять лет работал артистом театра, не получая за это денег
"Я презираю бедность". Артемий Егоров рассказал, как выживал, когда пять лет работал артистом театра, не получая за это денег
Мика Ньютон рассказала, почему лечит зубы в Украине, а не в США
Мика Ньютон рассказала, почему лечит зубы в Украине, а не в США
Тина Кароль в топе и лосинах показала утреннюю тренировку
Тина Кароль в топе и лосинах показала утреннюю тренировку
"Грудью кормишь?", "Не стыдно?" В сети обсуждают фото Нагиева в компании полуголой девушки
"Грудью кормишь?", "Не стыдно?" В сети обсуждают фото Нагиева в компании полуголой девушки
Седокова в "голом" боди ко Дню российской армии выпустила эротический ролик с облизыванием пальца
Седокова в "голом" боди ко Дню российской армии выпустила эротический ролик с облизыванием пальца
"Рыжеволосая бестия", "Очень идет". Полякова похвасталась преображением 15-летней дочери
"Рыжеволосая бестия", "Очень идет". Полякова похвасталась преображением 15-летней дочери
"Не кормят их там, что ли?". Экс-жена Павлика рассказала, каким ей во сне является покойный сын
"Не кормят их там, что ли?". Экс-жена Павлика рассказала, каким ей во сне является покойный сын
Анатолий Анатолич в третий раз станет отцом
Анатолий Анатолич в третий раз станет отцом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
"Без купальника нельзя?", "Надо было без белья", "Мерзко". Собчак со спущенными плавками в День российской армии разозлила подписчиков
"Без купальника нельзя?", "Надо было без белья", "Мерзко". Собчак со спущенными плавками в День российской армии разозлила подписчиков
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS