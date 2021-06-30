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Борислав Береза: Управлять бюджетом Закарпатья отдали родственнику Медведчука

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Борислав Береза: Потому что бабло для них главное
Борислав Береза: Потому что бабло для них главное
Фото: prm.ua

Публично рассказывая о борьбе с кумом президента РФ Владимира Путина и нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, президент Украины Владимир Зеленский дал добро на сотрудничество с ним на Закарпатье, заявил в своей колонке на сайте "Обозреватель" экс-нардеп Борислав Береза.

"И уже сотрудничает. Потому что власть так сильно борется с Медведчуком и ОПЗЖ, что управлять бюджетом Закарпатья отдали аж родственнику Медведчука. Потому что бабло для них главное. Вообще, хочу вам подробно рассказать о том, что произошло в Закарпатье. Как всем известно, куратором области сделали [нардепа от "Слуги народа"] Николая Тищенко. Вам больше он известен как владелец ресторана "Велюр", работавшего во время запрета работать всем ресторанам. Но не надо завидовать. Ибо служение народу – штука тяжелая и требует... класть на закон. К тому же Коля ни разу не был в Закарпатье. Даже Закарпатье не мог отличить и путал в интервью. Хотя какая разница? Да, господин президент?" – написал Береза, вспомнив, как Тищенко путал Закарпатье с Прикарпатьем.

Политик отметил, что в области в коалиции были "Родное Закарпатье", "Европейская солидарность", "Батьківщина", а главой облсовета стал депутат от "Слуги народа" Алексей Петров, которого Береза назвал "чекистом с 27-летним стажем".

"А потом ему на усиление из ОП отправили Тищенко. И началось. Сейчас тот же Петров вместе с Тищенко решили дерибанить область с новыми ребятами. Решили, что надо с лучшими для них – с ОПЗЖ. Потому что Медведчук сейчас на крючке и будет сотрудничать с Банковой. И "слуги" отдали им самое главное – дали управлять бюджетом Закарпатья. Кому именно? Родственнику Медведчука, некоему Ивану Чубирко (24 июня депутат облсовета от ОПЗЖ Чубирко возглавил постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, об этом писало "Depo.Закарпатье". – "ГОРДОН"). Вот так наша власть упорно борется с сепарами от Медведчука в области, где наибольший риск возникновения сепаратизма. Но отдает все важнейшие комиссии сепарам. То есть большинство создали с теми, кого президент называет врагами Украины", – заявил экс-нардеп.

По его информации, сообщение про "добро" на такую коалицию привез в область именно Тищенко.

"Это еще не все. Власть Закарпатья, кроме политической партии "Слуга народа", отныне будут представлять "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Команда Андрея Балоги", "За майбутнє", КМКС "Партия венгров Украины". Еще одна ягодка на торте – это то, что лидер этих венгров в розыске по линии СБУ и скрывается за границей. В новую коалицию "слуг" вошла вам неизвестная Илдика Орос (КМКС). Бывшая ректорша Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II. На митинге в Будапеште заявила, что венгров в Украине ущемляют фашистскими методами, за что была на допросе в СБУ", – отметил Береза.

Он напомнил, что в области обнаружили хищения на строительстве приемного отделения для больных COVID-19.

"То, что это приведет к новым возможным смертям, никого из этих коррупционеров не волнует, потому что они циничные и дерзкие. Что же – в области еще много объектов строится. И, вероятно, ОПЗЖ рулить бюджетом Закарпатья приняли для того, чтобы те научили "слуг" правильно воровать и рассказали, как больше не попадаться. Беру попкорн и буду мониторить все, что там будет происходить. Потому что власть будет молча покрывать этот шабаш и не станет никому мешать", – подытожил политик.

Теги: Виктор Медведчук, Закарпатье, сепаратизм, Борислав Береза, Владимир Зеленский, Слуга народа, ОПЗЖ, Алексей Петров
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