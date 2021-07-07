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ПОЛИТИКА

Суд продлил на полгода сроки досудебного расследования по делу Медведчука – Козака

Медведчук находится по домашним арестом
Медведчук находится по домашним арестом
Фото: EPA

Печерский райсуд Киева 7 июля продлил срок досудебного расследования по делу о госизмене, в котором фигурируют нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"По ходатайству следователя, согласованному прокурором, суд продлил на шесть месяцев – до 11 ноября – срок досудебного расследования по этому делу", – сообщили в пресс-службе.

Судебное заседание, на котором будут рассматривать ходатайство о продлении меры пресечения Медведчуку, назначено на 8 июля.

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и "не планирует возвращаться", Медведчук был в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак "находится на лечении в Беларуси".

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать нардепа до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Виктор Медведчук, Печерский суд, расследование, Тарас Козак, Офис генпрокурора, дело Медведчука – Козака
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