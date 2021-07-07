Суд продлил на полгода сроки досудебного расследования по делу Медведчука – Козака

"По ходатайству следователя, согласованному прокурором, суд продлил на шесть месяцев – до 11 ноября – срок досудебного расследования по этому делу", – сообщили в пресс-службе.

Судебное заседание, на котором будут рассматривать ходатайство о продлении меры пресечения Медведчуку, назначено на 8 июля.