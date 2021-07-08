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Семья Медведчука спрятала свою пятипалубную яхту от санкций, переоформив на другой "офшор" – СМИ

Семья Медведчука переоформила яхту, но, возможно, продолжает ей пользоваться
Семья Медведчука переоформила яхту, но, возможно, продолжает ей пользоваться
Фото: marinetraffic.com

У одной из самых дорогих в мире яхт, пятипалубной Royal Romance, которой владела семья главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, сменился формальный собственник. Об этом говорится в материале "Слідства.Інфо".

Журналисты выяснили, что яхта Royal Romance, которая до недавнего времени была собственностью компании Fregata Marine Ltd (конечный бенефициар – жена Медведчука Оксана Марченко), зарегистрированной на Маршалловых островах, в марте сменила владельца.

Переоформление яхты произошло в период между наложением санкций на имущество Медведчука по подозрению в финансировании терроризма и арестом его имущества.

По данным в информационной системе Equasis, 31 марта Royal Romance стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd – тоже с Маршалловых островов. Этой фирмы, в отличие от Fregata Marine Ltd, в декларации Виктора Медведчука нет.

Скриншот: equasis.org
Скриншот: equasis.org

C помощью ресурса Marine Traffic журналисты выяснили, что уже после переоформления яхты она путешествовала вдоль побережья Хорватии, где находится до сих пор. 11 мая Марченко опубликовала в своем Instagram фото с геолокацией "Хорватия". Это может свидетельствовать, что семья Медведчука и дальше пользуется яхтой, которая формально ей больше не принадлежит.

Журналисты обратились в НАПК с просьбой предоставить разъяснения относительно вероятного переоформления яхты семьи Виктора Медведчука, однако ответ не получили.

Контекст:

Пятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 м была построена в 2015 году известной нидерландской судостроительной компанией Feadship, сообщается на ее сайте. На яхте семь кают, которые вмещают 14 гостей. Обслуживает судно экипаж из 22 человек. 

О том, что яхта принадлежит Медведчуку, в 2015 году со ссылкой на свои источники сообщал бывший журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам Медведчук яхту не декларировал. 

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в Россией, он – кум президента РФ Владимира Путина. 

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука, его коллеги по фракции Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. 

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать нардепа до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Теги: Виктор Медведчук, санкции, Хорватия, яхта, бенефициар, офшор, имущество, Оксана Марченко
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