Семья Медведчука спрятала свою пятипалубную яхту от санкций, переоформив на другой "офшор" – СМИ

Журналисты выяснили, что яхта Royal Romance, которая до недавнего времени была собственностью компании Fregata Marine Ltd (конечный бенефициар – жена Медведчука Оксана Марченко), зарегистрированной на Маршалловых островах, в марте сменила владельца.
Переоформление яхты произошло в период между наложением санкций на имущество Медведчука по подозрению в финансировании терроризма и арестом его имущества.
По данным в информационной системе Equasis, 31 марта Royal Romance стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd – тоже с Маршалловых островов. Этой фирмы, в отличие от Fregata Marine Ltd, в декларации Виктора Медведчука нет.
C помощью ресурса Marine Traffic журналисты выяснили, что уже после переоформления яхты она путешествовала вдоль побережья Хорватии, где находится до сих пор. 11 мая Марченко опубликовала в своем Instagram фото с геолокацией "Хорватия". Это может свидетельствовать, что семья Медведчука и дальше пользуется яхтой, которая формально ей больше не принадлежит.
Журналисты обратились в НАПК с просьбой предоставить разъяснения относительно вероятного переоформления яхты семьи Виктора Медведчука, однако ответ не получили.
Пятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 м была построена в 2015 году известной нидерландской судостроительной компанией Feadship, сообщается на ее сайте. На яхте семь кают, которые вмещают 14 гостей. Обслуживает судно экипаж из 22 человек.
О том, что яхта принадлежит Медведчуку, в 2015 году со ссылкой на свои источники сообщал бывший журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам Медведчук яхту не декларировал.
Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в Россией, он – кум президента РФ Владимира Путина.
В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука, его коллеги по фракции Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма.
11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать нардепа до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.