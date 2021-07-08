Семья Медведчука спрятала свою пятипалубную яхту от санкций, переоформив на другой "офшор" – СМИ

Журналисты выяснили, что яхта Royal Romance, которая до недавнего времени была собственностью компании Fregata Marine Ltd (конечный бенефициар – жена Медведчука Оксана Марченко), зарегистрированной на Маршалловых островах, в марте сменила владельца.

Переоформление яхты произошло в период между наложением санкций на имущество Медведчука по подозрению в финансировании терроризма и арестом его имущества.

По данным в информационной системе Equasis, 31 марта Royal Romance стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd – тоже с Маршалловых островов. Этой фирмы, в отличие от Fregata Marine Ltd, в декларации Виктора Медведчука нет.

Скриншот: equasis.org

C помощью ресурса Marine Traffic журналисты выяснили, что уже после переоформления яхты она путешествовала вдоль побережья Хорватии, где находится до сих пор. 11 мая Марченко опубликовала в своем Instagram фото с геолокацией "Хорватия". Это может свидетельствовать, что семья Медведчука и дальше пользуется яхтой, которая формально ей больше не принадлежит.

Журналисты обратились в НАПК с просьбой предоставить разъяснения относительно вероятного переоформления яхты семьи Виктора Медведчука, однако ответ не получили.