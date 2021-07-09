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ПОЛИТИКА

Продление меры пресечения Медведчуку. Суд объявит решение 9 июля

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Медведчук находится под ночным домашним арестом
Медведчук находится под ночным домашним арестом
Фото: EPA

Печерский райсуд Киева 8 июля начал рассматривать ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Заседание длилось более 12 часов. Сторона обвинения попросила продлить домашний арест Медведчуку еще на два месяца. Защита выступила против удовлетворения этого ходатайства. 

Также адвокаты в начале заседания заявляли отвод судье Сергею Вовку, но ходатайство не было удовлетворено.

Вечером 8 июля судья ушел в совещательную комнату. Он анонсировал объявление решения в пятницу "около 8.30".

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и "не планирует возвращаться", Медведчук был в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак "находится на лечении в Беларуси".

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу Медведчука и Козака до 11 ноября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Виктор Медведчук, Печерский суд, госизмена, домашний арест, дело Медведчука – Козака
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