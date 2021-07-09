Продление меры пресечения Медведчуку. Суд объявит решение 9 июля

Заседание длилось более 12 часов. Сторона обвинения попросила продлить домашний арест Медведчуку еще на два месяца. Защита выступила против удовлетворения этого ходатайства.

Также адвокаты в начале заседания заявляли отвод судье Сергею Вовку, но ходатайство не было удовлетворено.

Вечером 8 июля судья ушел в совещательную комнату. Он анонсировал объявление решения в пятницу "около 8.30".