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Новый спикер Зеленского говорит, что раньше "бегло пересекался" с президентом

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Никифоров: Я не сотрудничал с Владимиром Зеленским, но тем не менее в Кривом Роге я с ним пересекался
Никифоров: Я не сотрудничал с Владимиром Зеленским, но тем не менее в Кривом Роге я с ним пересекался
Фото: president.gov.ua

Новоназначенный пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров на своем первом брифинге в этой должности 9 июля сообщил, что раньше "пересекался" с Зеленским в Кривом Роге.

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов о работе в Кривом Роге, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Я работал в Кривом Роге буквально несколько месяцев, не могу сказать сколько. Это была вынужденная... летняя практика, назовем это так. Я не сотрудничал с Владимиром Зеленским, но тем не менее в Кривом Роге я с ним пересекался, потому что когда я еще учился в школе, это были местные звезды. Сначала это была команда [КВН] "Запорожье – Кривой Рог – Транзит", потом это была команда "95 квартал", и несколько раз я ездил в группе поддержки: знаете, люди, которые в зале поддерживают команду, как и на спортивных соревнованиях. Я ездил с командой – уже не помню, это был "Запорожье – Кривой Рог – Транзит" или  "95 квартал". Мы так бегло с Владимиром Зеленским пересекались", – сказал Никифоров. 

Он заверил, что Зеленский "точно не помнит" его. 

"И никакой связи с тех пор я с ним не имел", – добавил спикер президента. 

В Кривом Роге Никифоров работал в 2006–2007 годах на местном канале "Рудана", сообщает "Детектор медиа". Потом Никифоров был корреспондентом "UA:Перший" (в 2007–2011 годах), семь лет работал в украинской службе международного канала Euronews и жил во Франции. С 2018 года он был ведущим на канале "Украина 24". 

Никифоров имеет диплом Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ему 34 года.

Контекст:

Должность пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 года занимала Юлия Мендель. 30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что она написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении Никифорова.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кривой Рог, Владимир Зеленский, работа, брифинг, Сергей Никифоров
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