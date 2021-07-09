Новый спикер Зеленского говорит, что раньше "бегло пересекался" с президентом

Никифоров: Я не сотрудничал с Владимиром Зеленским, но тем не менее в Кривом Роге я с ним пересекался Фото: president.gov.ua

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов о работе в Кривом Роге, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я работал в Кривом Роге буквально несколько месяцев, не могу сказать сколько. Это была вынужденная... летняя практика, назовем это так. Я не сотрудничал с Владимиром Зеленским, но тем не менее в Кривом Роге я с ним пересекался, потому что когда я еще учился в школе, это были местные звезды. Сначала это была команда [КВН] "Запорожье – Кривой Рог – Транзит", потом это была команда "95 квартал", и несколько раз я ездил в группе поддержки: знаете, люди, которые в зале поддерживают команду, как и на спортивных соревнованиях. Я ездил с командой – уже не помню, это был "Запорожье – Кривой Рог – Транзит" или "95 квартал". Мы так бегло с Владимиром Зеленским пересекались", – сказал Никифоров.

Он заверил, что Зеленский "точно не помнит" его.

"И никакой связи с тех пор я с ним не имел", – добавил спикер президента.

В Кривом Роге Никифоров работал в 2006–2007 годах на местном канале "Рудана", сообщает "Детектор медиа". Потом Никифоров был корреспондентом "UA:Перший" (в 2007–2011 годах), семь лет работал в украинской службе международного канала Euronews и жил во Франции. С 2018 года он был ведущим на канале "Украина 24".

Никифоров имеет диплом Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ему 34 года.