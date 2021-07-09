Задержанного в Беларуси украинца Рабешко пытали в КГБ. МИД Украины отреагировал

Рабешко сообщил Telegram-каналу "Свободный Столин", что сотрудники КГБ в Пинске шесть часов допрашивали его с применением физической силы после задержания. Украинца били по голове, телу, душили и несколько раз бросили в шкаф. Ему угрожали и оскорбляли.
"О его местонахождении родственникам не сообщали. [...] Павел зафиксировал все побои, и эти доказательства будут использованы в рамках нового уголовного дела", – говорится в сообщении.
Николенко призвал власти Беларуси прекратить репрессии, освободить всех политических заключенных и гарантировать безусловное соблюдение основополагающих прав человека.
МИД рекомендует украинским гражданам взвешивать риски при планировании поездок в Беларусь, указал он.
Рабешко отпустили на следующий день после задержания, он поддерживал связь с украинским диппредставительством. По состоянию на 7 июля не сообщалось, где именно находился украинец.
Рабешко задерживали после обыска, он имеет вид на жительство в Беларуси. Что стало причиной следственных действий, неизвестно.