Задержанного в Беларуси украинца Рабешко пытали в КГБ. МИД Украины отреагировал

Рабешко утверждает, что его несколько раз бросили в шкаф Фото: Свободный Столин / Telegram

Рабешко сообщил Telegram-каналу "Свободный Столин", что сотрудники КГБ в Пинске шесть часов допрашивали его с применением физической силы после задержания. Украинца били по голове, телу, душили и несколько раз бросили в шкаф. Ему угрожали и оскорбляли.

"О его местонахождении родственникам не сообщали. [...] Павел зафиксировал все побои, и эти доказательства будут использованы в рамках нового уголовного дела", – говорится в сообщении.

Николенко призвал власти Беларуси прекратить репрессии, освободить всех политических заключенных и гарантировать безусловное соблюдение основополагающих прав человека.

МИД рекомендует украинским гражданам взвешивать риски при планировании поездок в Беларусь, указал он.