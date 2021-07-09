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КГБ Беларуси объявило операцию по зачистке от "радикалов"

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В КГБ Беларуси заявили о проведении широкомасштабной операции по зачистке от радикально настроенных лиц
В КГБ Беларуси заявили о проведении широкомасштабной операции по зачистке от радикально настроенных лиц
Фото: wikimedia.org

В Беларуси проходит "операция по зачистке от радикально настроенных лиц". Об этом 8 июля в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил заместитель начальника следственного управления КГБ республики Константин Бычек.

Госканал Беларуси сообщил, что правоохранители получили доступ к информации "об организации массовых беспорядков и попытках госпереворота" в республике в августе прошлого года после выборов президента.

Отмечается, что в Беларуси проходит "отработка по установлению лиц", подписанных на "деструктивные" Telegram-каналы ("Отряды гражданской самообороны Беларуси", "Буслы ляцяць"), где якобы "осуществлялась вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма".

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий личности участников установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц", – сказал Бычек.

По его словам, проводятся "обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний".

Контекст:

После выборов президента в 2020 году в Беларуси начался политический кризис. Оппозиция не признала победу Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признал ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

Теги: Беларусь, выборы, оппозиция, КГБ, кризис, правоохранители, президент, Telegram, обыски, акции протеста
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