КГБ Беларуси объявило операцию по зачистке от "радикалов"

В КГБ Беларуси заявили о проведении широкомасштабной операции по зачистке от радикально настроенных лиц Фото: wikimedia.org

Госканал Беларуси сообщил, что правоохранители получили доступ к информации "об организации массовых беспорядков и попытках госпереворота" в республике в августе прошлого года после выборов президента.

Отмечается, что в Беларуси проходит "отработка по установлению лиц", подписанных на "деструктивные" Telegram-каналы ("Отряды гражданской самообороны Беларуси", "Буслы ляцяць"), где якобы "осуществлялась вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма".

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий личности участников установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц", – сказал Бычек.

По его словам, проводятся "обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний".