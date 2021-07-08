Лукашенко заявил о начале "террористической атаки" на Беларусь

"Стратегическое соперничество сильных мира грозит перейти в иную, более опасную фазу. При этом наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь", – утверждает Лукашенко.

По его словам, страны Запада вводят против Беларуси экономические санкции, так как хотят лишить ее суверенитета.

"Вывод абсолютно очевиден. Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось", – сказал Лукашенко.