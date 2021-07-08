"Петляем. У нас нет яиц" - Климкин о стратегии Украины относительно Беларуси и Лукашенко

"Мы петляем, но понимаем, почему это делаем, так как, с одной стороны, должны говорить с нашими друзьями и партнерами, согласовывать с ними политику, но, к сожалению, у нас, извините, "нет яиц" ввести санкции против Лукашенко", – сказал Климкин.
По его словам, следует отделять народ Беларуси от самого Лукашенко.
"От белорусов нам никакой угрозы, а вот Лукашенко сам по себе, которого россияне сознательно подставили – это история о том, что сначала был колхозник, который стал диктатором, а потом стал для всего мира воздушным бандитом. Евросоюз долго пытался играть с Лукашенко и заплатил за это, мы пытались и также заплатили. После того, как он стал воздушным бандитом, никто ему никогда руки не подаст в цивилизованном мире", – считает Климкин.
После выборов президента Беларуси в 2020 году в стране начался политический кризис. Оппозиция не признала победу Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признало ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.
Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.
В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.
В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.
7 июля 2021 года Кабинет Министров Украины одобрил введение персональных специальных экономических и других ограничительных мер сроком на три года против физических лиц в Беларуси, причастных к фальсификации выборов. В течение месяца санкционный список собираются передать на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.