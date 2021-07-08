"Петляем. У нас нет яиц" - Климкин о стратегии Украины относительно Беларуси и Лукашенко

Дипломат считает также, что "нет стратегии и политики" в отношении считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

"Мы петляем, но понимаем, почему это делаем, так как, с одной стороны, должны говорить с нашими друзьями и партнерами, согласовывать с ними политику, но, к сожалению, у нас, извините, "нет яиц" ввести санкции против Лукашенко", – сказал Климкин.

По его словам, следует отделять народ Беларуси от самого Лукашенко.

"От белорусов нам никакой угрозы, а вот Лукашенко сам по себе, которого россияне сознательно подставили – это история о том, что сначала был колхозник, который стал диктатором, а потом стал для всего мира воздушным бандитом. Евросоюз долго пытался играть с Лукашенко и заплатил за это, мы пытались и также заплатили. После того, как он стал воздушным бандитом, никто ему никогда руки не подаст в цивилизованном мире", – считает Климкин.