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ПОЛИТИКА

"Петляем. У нас нет яиц" - Климкин о стратегии Украины относительно Беларуси и Лукашенко

Климкин назвал Лукашенко (на фото) бывшим "колхозником"
Климкин назвал Лукашенко (на фото) бывшим "колхозником"
Фото: ЕРА

У украинских властей "нет яиц" в вопросе реагирования на происходящее в Беларуси. Об этом бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 7 июля в эфире телеканала "Украина 24".

Дипломат считает также, что "нет стратегии и политики" в отношении считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

"Мы петляем, но понимаем, почему это делаем, так как, с одной стороны, должны говорить с нашими друзьями и партнерами, согласовывать с ними политику, но, к сожалению, у нас, извините, "нет яиц" ввести санкции против Лукашенко", – сказал Климкин.

По его словам, следует отделять народ Беларуси от самого Лукашенко.

"От белорусов нам никакой угрозы, а вот Лукашенко сам по себе, которого россияне сознательно подставили – это история о том, что сначала был колхозник, который стал диктатором, а потом стал для всего мира воздушным бандитом. Евросоюз долго пытался играть с Лукашенко и заплатил за это, мы пытались и также заплатили. После того, как он стал воздушным бандитом, никто ему никогда руки не подаст в цивилизованном мире", – считает Климкин.

Контекст:

После выборов президента Беларуси в 2020 году в стране начался политический кризис. Оппозиция не признала победу Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признало ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.

В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

7 июля 2021 года Кабинет Министров Украины одобрил введение персональных специальных экономических и других ограничительных мер сроком на три года против физических лиц в Беларуси, причастных к фальсификации выборов. В течение месяца санкционный список собираются передать на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, Павел Климкин
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