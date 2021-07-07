Убили президента Гаити, Кабмин утвердил санкции против Беларуси, в мире уже 4 млн жертв коронавируса. Главное за день

Убили президента Гаити

Президента Гаити Жовенеля Моиза 7 июля убили во время вооруженного нападения на частную резиденцию в столице Порт-о-Пренсе. Президент Гаити получил смертельные травмы, а первая леди Мартина Моиз была ранена и сейчас проходит лечение. Она находится в тяжелом состоянии.

В стране в связи с убийством президента объявили чрезвычайное положение, сообщил премьер-министр Гаити Клод Жозеф.

Стрельба в Киеве

7 июля в Киеве произошла стрельба, в результате которой пострадали полицейский и гражданское лицо. 38-летний мужчина, которого, по данным СМИ, зовут Иван Мартынюк, забаррикадировался в квартире и стрелял через дверь, когда полиция приехала на вызов о конфликте. Позже стрелок поджег жилье, пожар потушили. Мужчина впоследствии был задержан.

Конфликт, по данным полиции и по словам родственника стрелка, произошел из-за квартиры – ее якобы продали на аукционе и теперь неизвестные пытаются незаконно ее отобрать у Мартынюка.

Кабмин утвердил санкции против Беларуси

Кабинет Министров Украины на заседании 7 июля одобрил введение персональных санкций сроком на три года против физических лиц в Беларуси, причастных к фальсификации выборов президента республики и подавлению протестов в прошлом году. Теперь решение должен рассмотреть Совет нацбезопасности и обороны Украины.

В Украине сделали 3 млн прививок от коронавируса

В Украине сделали более 3 млн прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 2,1 млн человек, 955,6 тыс. получили две дозы и завершили вакцинацию.

От COVID-19 в мире погибло 4 млн человек

Количество жертв пандемии коронавируса в мире превысило 4 млн человек, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Глава ВОЗ подчеркнул, что в сочетании с быстро мутирующими вариантами коронавируса и "шокирующим неравенством" в доступе к вакцинам во многих странах мира наблюдается резкий рост числа случаев COVID-19.