Стрельба в Киеве. В полиции говорят, что речь идет о конфликте между новым и старым владельцами квартиры

Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал на брифинге после задержания стрелка, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Правоохранители приехали по вызову на конфликт. Какая из сторон вызвала полицию, пока неизвестно.

Мужчина забаррикадировался в квартире и стрелял через дверь. По словам Крищенко, было как минимум два выстрела. Пострадали двое: у полицейского огнестрельное ранение руки, у еще одного человека, гражданского – ранение лица. Глава столичной полиции уточнил, что переговоры с мужчиной вели более часа.

По словам Крищенко, с мужчиной в квартире была женщина, возможно, это его жена. Она не была заложницей, подчеркнул глава столичной полиции.

Telegram-канал Новини.LIVE сообщил, что стрелка зовут Иван Мартынюк, ему 38 лет.

Родственник Мартынюка в общении с журналистами рассказал, что полицию вызвали, так как у Мартынюка "незаконно хотели забрать квартиру" некие люди "в черном". Видео общения мужчины со СМИ опубликовал Telegram-канал "Политика страны".

По его словам, квартиру продали на аукционе СЕТАМ.

Крищенко уточнил, что жилье решили штурмовать, когда стрелок поджег квартиру, так как возникла угроза для всего дома.