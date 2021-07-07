Стрельба в Киеве. В полиции говорят, что речь идет о конфликте между новым и старым владельцами квартиры

Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал на брифинге после задержания стрелка, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Правоохранители приехали по вызову на конфликт. Какая из сторон вызвала полицию, пока неизвестно.
Мужчина забаррикадировался в квартире и стрелял через дверь. По словам Крищенко, было как минимум два выстрела. Пострадали двое: у полицейского огнестрельное ранение руки, у еще одного человека, гражданского – ранение лица. Глава столичной полиции уточнил, что переговоры с мужчиной вели более часа.
По словам Крищенко, с мужчиной в квартире была женщина, возможно, это его жена. Она не была заложницей, подчеркнул глава столичной полиции.
Telegram-канал Новини.LIVE сообщил, что стрелка зовут Иван Мартынюк, ему 38 лет.
Родственник Мартынюка в общении с журналистами рассказал, что полицию вызвали, так как у Мартынюка "незаконно хотели забрать квартиру" некие люди "в черном". Видео общения мужчины со СМИ опубликовал Telegram-канал "Политика страны".
По его словам, квартиру продали на аукционе СЕТАМ.
Крищенко уточнил, что жилье решили штурмовать, когда стрелок поджег квартиру, так как возникла угроза для всего дома.
Мужчину, который забаррикадировался в квартире, задержали. Перед этим он поджег квартиру.