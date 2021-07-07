Полиция Киева задержала подозреваемого в педофилии, который накануне сбежал из-под стражи

"Во время отработки территории Подольского района правоохранители получили информацию о возможном местонахождении беглеца. В ходе проверки сообщения полицейские задержали правонарушителя", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование ведется по двум статьям – ч. 4 ст. 154 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет) и ч. 1 ст. 393 (побег из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям – до 15 лет лишения свободы.