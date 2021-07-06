В Киеве из-под стражи сбежал педофил, ведется розыск злоумышленника – полиция

Как отмечают правоохранители, розыском мужчины, совершившего тяжкое преступление, занимаются сотрудники Подольского управления полиции.

По данным правоохранителей, злоумышленником является Замятин Евгений Владимирович 1986 года рождения. Он совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Приметы: 35 лет, рост 170–175 см, среднего телосложения, был одет в серую тенниску, синие джинсы и темные кроссовки", – уточнили в полиции.