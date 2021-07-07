В результате стрельбы в Киеве полицейский получил ранение руки, еще один человек – ранение лица – полиция

Правоохранители проводят спецоперацию. Пострадавшим оказывают первую медицинскую помощь.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов из-за конфликта в квартире на проспекте Голосеевском.

На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек – ранение лица. После этого злоумышленник закрылся в квартире.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", – отметил Андрей Крищенко.

Как сообщает Telegram-канал "Новини.LIVE", у стрелка пытались забрать квартиру, хотя суд он выиграл. Сегодня к нему ломились "люди в черном", а он, находясь в квартире, выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в сторону двери.