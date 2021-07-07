В Киеве произошла стрельба, есть раненые. Полиция начала спецоперацию

На место происшествия приехало семь нарядов полиции Фото: suspilne.media (архив)

По предварительным данным, ранены двое полицейских.

Эту информацию подтвердили Общественному в полиции. На место выехали оперативники, введена спецоперация "Гром".

По информации паблика, пострадавших правоохранителей госпитализировали. На место происшествия приехало семь нарядов полиции.

"Киев Оперативный" пишет, что нападавший, по не уточненным данным, застрелился, "Сегодня", ссылаясь на родственников, – что он закрылся в квартире.

"Мужчина сам вызвал копов, так как к нему пришли "забрать квартиру". В итоге – открыл огонь. Он вышел на связь с журналистами и требует адвоката. Тем временем штурм квартиры продолжается", – отмечает издание.