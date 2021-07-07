Киевского стрелка задержали

Утром 7 июля СМИ сообщили, что в Киеве на Голосеевском проспекте, 58 произошла стрельба. Позже эту информацию подтвердили в полиции, добавив, что есть двое пострадавших – полицейский и еще один гражданский. СМИ сообщили, что у стрелка якобы пытались забрать квартиру, хотя суд он выиграл. Сегодня к нему ломились "люди в черном", а он, находясь в квартире, выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в сторону двери.

В Министерстве внутренних дел добавили, что задержанный совершил поджог квартиры, в которой он закрылся.