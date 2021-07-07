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Украинца, которого задерживали в Беларуси силовики, освободили – МИД

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В МИД сообщили об освобождении украинца
В МИД сообщили об освобождении украинца
Фото: depositphotos.com

Гражданина Украины Павла Рабешко, которого 3 июля задержали силовики в белорусском городе Столин, освободили.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал каналу "Украина" 7 июля. По словам Николенко, Рабешко отпустили на следующий день после задержания. 

Где именно сейчас находится украинец, не уточняется. Он поддерживает связь с диппредставительством, сказал спикер МИД. 

Рабешко, который имеет вид на жительство в Беларуси, задерживали после обыска. Что стало причиной следственных действий, неизвестно. По предварительной информации, его увозили в подразделение КГБ в Пинске.

Контекст:

В Беларуси после проведения 9 августа 2020 года выборов президента начались акции протеста и массовые задержания их участников.

Белорусы выражали недовольство результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, КГБ, задержание, украинец, обыски, Олег Николенко
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