Украинца, которого задерживали в Беларуси силовики, освободили – МИД

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал каналу "Украина" 7 июля. По словам Николенко, Рабешко отпустили на следующий день после задержания.

Где именно сейчас находится украинец, не уточняется. Он поддерживает связь с диппредставительством, сказал спикер МИД.

Рабешко, который имеет вид на жительство в Беларуси, задерживали после обыска. Что стало причиной следственных действий, неизвестно. По предварительной информации, его увозили в подразделение КГБ в Пинске.