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В Беларуси силовики задержали украинца – правозащитники

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В Беларуси украинец имеет вид на жительство
В Беларуси украинец имеет вид на жительство
Фото: МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ / Telegram

В белорусском городе Столино 3 июля задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко. Об этом проинформировал правозащитный центр "Весна".

У украинца, имеющего вид на жительство в Беларуси, пять силовиков провели обыск, отмечают правозащитники.

По их данным, у Рабешко изъяли телефон, а его самого увезли в неизвестном направлении.

По предварительной информации, его отвезли в подразделение КГБ в Пинске.

Контекст:

В Беларуси после проведения 9 августа 2020 года выборов президента начались акции протеста и массовые задержания их участников.

Белорусы выражали недовольство результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

Теги: Беларусь, правозащитники, обыск, телефоны, украинцы, силовики
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