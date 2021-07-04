В Беларуси силовики задержали украинца – правозащитники

У украинца, имеющего вид на жительство в Беларуси, пять силовиков провели обыск, отмечают правозащитники.

По их данным, у Рабешко изъяли телефон, а его самого увезли в неизвестном направлении.

По предварительной информации, его отвезли в подразделение КГБ в Пинске.