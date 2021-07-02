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ПОЛИТИКА

В ГПСУ заявили, что не получали от Беларуси никаких официальных сообщений о закрытии границы с Украиной

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В ГПСУ отреагировали на заявления Лукашенко
В ГПСУ отреагировали на заявления Лукашенко
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Государственная пограничная служба не получала от Беларуси официальных уведомлений, которые подтверждали бы закрытие границы с Украиной.

Об этом пресс-служба ГПСУ проинформировала 2 июля. 

Перед этим считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

В Госпогранслужбе Украины проинформировали, что пограничные наряды, которые несут службу на "зеленом участке" границы и пунктах пропуска, "не наблюдают каких-либо существенных изменений в организации белорусской стороной охраны границы и пропуска через границу". 

"В нынешней ситуации следует говорить не об увеличении попыток противоправной деятельности на украинском-белорусской границе, а наоборот. С августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, как на сухопутном, так и на речном сегментах. Пограничное ведомство Украины также значительно нарастил возможности воздушного мониторинга границы как пилотируемой авиацией, так и беспилотниками", – говорится в релизе. 

Лукашенко заявлял о поступлении "огромного количества оружия" в Беларусь из Украины. 

В ГПСУ отметили, что Госпогранслужба Украины и Госпогранкомитет Беларуси периодически обрабатывают общие анализы угроз и общие отчеты, которые подписываются в рамках погранично-представительской работы.

"В последнем таком отчете по итогам прошлого года пограничники Беларуси отмечали уменьшение в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной", – подчеркнули в ГПСУ. 

Контекст:

Беларусь имеет с Украиной границу протяженностью почти 1,1 тыс. км. На границе размещено 12 пунктов пропуска, следует из информации на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Украина с 26 мая решила прекратить авиасообщение с Беларусью. Это случилось после того, как белорусские спецслужбы сняли с самолета одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

От руководства Беларуси часто звучат обвинения в адрес Украины по поводу подготовки терактов и ввоза оружия. Так, 21 марта глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство обращалось в Офис генпрокурора Украины в связи с терактами, которые якобы планировали в Беларуси с украинской помощью, но его запросы проигнорировали. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал слова главы КГБ Беларуси "полной чушью".

В ноябре 2020 года Лукашенко говорил, что против страны работают американские спецслужбы с "центрами в Киеве и Варшаве". Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на это отреагировал фейспалмом.

В декабре Лукашенко заявил, что в Беларусь из Украины "везли тоннами оружие" для совершения терактов. Николенко тогда сказал, что мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, оружие, Александр Лукашенко, граница, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ
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