В ГПСУ заявили, что не получали от Беларуси никаких официальных сообщений о закрытии границы с Украиной

Об этом пресс-служба ГПСУ проинформировала 2 июля.

Перед этим считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

В Госпогранслужбе Украины проинформировали, что пограничные наряды, которые несут службу на "зеленом участке" границы и пунктах пропуска, "не наблюдают каких-либо существенных изменений в организации белорусской стороной охраны границы и пропуска через границу".

"В нынешней ситуации следует говорить не об увеличении попыток противоправной деятельности на украинском-белорусской границе, а наоборот. С августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, как на сухопутном, так и на речном сегментах. Пограничное ведомство Украины также значительно нарастил возможности воздушного мониторинга границы как пилотируемой авиацией, так и беспилотниками", – говорится в релизе.

Лукашенко заявлял о поступлении "огромного количества оружия" в Беларусь из Украины.

В ГПСУ отметили, что Госпогранслужба Украины и Госпогранкомитет Беларуси периодически обрабатывают общие анализы угроз и общие отчеты, которые подписываются в рамках погранично-представительской работы.

"В последнем таком отчете по итогам прошлого года пограничники Беларуси отмечали уменьшение в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной", – подчеркнули в ГПСУ.