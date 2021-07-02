"С Лукашенко явно что-то происходит". Офис президента ответил на обвинения о "потоках оружия и террористов" из Украины в Беларусь

"Ценность любых публичных заявлений Лукашенко в последнее время стремится к нулю. Скорее, его слова имеют исключительно пророссийскую пропагандистскую ценность. В частности, никто никогда не видел никаких потоков оружия, которые шли бы из Украины в Беларусь. Это, мягко говоря, банальный чернушный миф, который создается очень активно и явно в интересах и по просьбе той же РФ", – заявил советник главы ОП.

Подоляк считает, что Россия пытается перекрыть в информационном пространстве сообщения о поставках оружия и боеприпасов из РФ на оккупированную территорию Украины.

"Фейковость таких историй очевидна для всех. Также очевидно, что Беларусь окончательно утрачивает какую-либо возможность занимать суверенную позицию и не зависеть от "пожеланий" и "навязчивых просьб" из России", – пояснил он

По мнению Подоляка, Россия усилила давление на Лукашенко, поэтому он начал делать больше заявлений, построенных на "ложных пропагандистских предпосылках", которые затрагивают Украину и другие европейские страны.

"Можно констатировать, что с Лукашенко явно что-то происходит. Возможно, усилилось давление российского руководства или кардинально ухудшается ситуация в самой Беларуси. В результате Лукашенко банально разменивает остатки репутации станы, превращая ее в источник самых токсичных политических новостей в Европе", – добавил Подоляк.