Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", – сказал Лукашенко.

Кроме этого, он обвинил Германию, Украину, США, Польшу и Литву в создании "спящих террористических ячеек, или отрядов самообороны".

"Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", – отметил Лукашенко.

По данным агентства БЕЛТА, Лукашенко заявил, что недавно эти силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. По словам Лукашенко, "отряды самообороны" пытались подорвать узел связи военно-морского флота России в городе Вилейка.

Лукашенко по окончании мероприятия обещал по линии контрразведки предъявить претензии "не какому-то министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, а самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".