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Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

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Лукашенко обвинил Германию, Украину, США, Польшу и Литву в создании "спящих террористических ячеек"
Лукашенко обвинил Германию, Украину, США, Польшу и Литву в создании "спящих террористических ячеек"
Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом он сказал 2 июля на собрании в честь Дня независимости страны. Стенограмма его выступления опубликовала пресс-служба президента Беларуси.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", – сказал Лукашенко.

Кроме этого, он обвинил Германию, Украину, США, Польшу и Литву в создании "спящих террористических ячеек, или отрядов самообороны".

"Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", – отметил Лукашенко.

По данным агентства БЕЛТА, Лукашенко заявил, что недавно эти силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. По словам Лукашенко, "отряды самообороны" пытались подорвать узел связи военно-морского флота России в городе Вилейка. 

Лукашенко по окончании мероприятия обещал по линии контрразведки предъявить претензии "не какому-то министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, а самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".

Украина с 26 мая решила прекратить авиасообщение с Беларусью. Это случилось после того, как белорусские спецслужбы сняли с самолета одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Контекст:

От руководства Беларуси часто звучат обвинения в адрес Украины по поводу подготовки терактов и ввоза оружия. Так, 21 марта глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство обращалось в Офис генпрокурора Украины в связи с терактами, которые якобы планировали в Беларуси с украинской помощью, но его запросы проигнорировали. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко назвал слова главы КГБ Беларуси "полной чушью".

В ноябре 2020 года Лукашенко говорил, что против страны работают американские спецслужбы с "центрами в Киеве и Варшаве". Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на это отреагировал фейспалмом.

25 декабря 2020 года Лукашенко заявил, что в Беларусь из Украины "везли тоннами оружие" для совершения терактов. Николаенко тогда отмечал, что мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.

Беларусь имеет с Украиной границу протяженностью почти 1,1 тыс. км. На границе размещено 12 пунктов пропуска, следует из информации на сайте госпогранкомитета Беларуси.

Теги: США, Германия, Украина, теракт, оружие, Александр Лукашенко, граница, КГБ, террористы, Хайко Маас, Иван Тертель
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