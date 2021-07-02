Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", – сказал Лукашенко.
Кроме этого, он обвинил Германию, Украину, США, Польшу и Литву в создании "спящих террористических ячеек, или отрядов самообороны".
"Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", – отметил Лукашенко.
По данным агентства БЕЛТА, Лукашенко заявил, что недавно эти силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. По словам Лукашенко, "отряды самообороны" пытались подорвать узел связи военно-морского флота России в городе Вилейка.
Лукашенко по окончании мероприятия обещал по линии контрразведки предъявить претензии "не какому-то министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, а самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".
Украина с 26 мая решила прекратить авиасообщение с Беларусью. Это случилось после того, как белорусские спецслужбы сняли с самолета одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
От руководства Беларуси часто звучат обвинения в адрес Украины по поводу подготовки терактов и ввоза оружия. Так, 21 марта глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство обращалось в Офис генпрокурора Украины в связи с терактами, которые якобы планировали в Беларуси с украинской помощью, но его запросы проигнорировали. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко назвал слова главы КГБ Беларуси "полной чушью".
В ноябре 2020 года Лукашенко говорил, что против страны работают американские спецслужбы с "центрами в Киеве и Варшаве". Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на это отреагировал фейспалмом.
25 декабря 2020 года Лукашенко заявил, что в Беларусь из Украины "везли тоннами оружие" для совершения терактов. Николаенко тогда отмечал, что мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.
Беларусь имеет с Украиной границу протяженностью почти 1,1 тыс. км. На границе размещено 12 пунктов пропуска, следует из информации на сайте госпогранкомитета Беларуси.