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Лукашенко заявил, что разведки Беларуси и РФ обнаружили "центры" спецслужб США в Киеве и Варшаве

Александр Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, заявил, что в Киеве и Варшаве создали центры, где сидят "умные, талантливые, способные" американцы.

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Лукашенко (в центре) рассказывал о работе разведчиков во время посещения завода
Лукашенко (в центре) рассказывал о работе разведчиков во время посещения завода
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко считает, что против Беларуси сейчас работают мощнейшие спецслужбы мира. Об этом он заявил 20 ноября в ходе визита на завод "Гомсельмаш", пишет пресс-служба президента Беларуси.

"США – они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно, я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская, поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят – умные, талантливые, способные люди", – сказал Лукашенко.

Других деталей, как и доказательств этим словам он не приводил, но отметил, что Беларусь сейчас "терзают".

С 9 августа в стране не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, разведка, Варшава, спецслужбы
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