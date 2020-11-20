Лукашенко: Я не хожу под бело-красно-белыми флагами и открыто говорю, что это фашистская символика

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не может быть революции, потому что там нет революционеров.

Александр Лукашенко сегодня в ходе посещения предприятия "Гомсельмаш" заявил, что бело-красно-белый флаг – это фашистская символика. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

"Я не хожу под фашистскими БЧБ-флагами. И открыто говорю, что это фашистская символика. И кто внес этот вопрос на референдум? Ваш покорный слуга. Когда у нас были БЧБ-флаги, которые националисты продавили, я категорически возражал. Но избрали, я стал президентом и мгновенно внес вам на референдум: решите, вот – одна символика, вот – вторая. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы?" – сказал Лукашенко.

Он сказал, что в Беларуси под бело-красно-белыми флагами в годы Второй мировой войны висели портреты главы нацистской Германии Адольфа Гитлера.

"Кто бы мог подумать, что театр Янки Купалы, который был в годы войны увешан БЧБ-флагами, будет под этими флагами в этом году. Вы что хотите сказать, что я должен был это терпеть в центре Минска. Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества, сделаем это красиво. И прежде всего, разъясняя, что этого нельзя делать. Наша страна больше всех потерпела от войны", – подчеркнул Лукашенко.

Он назвал себя интернациональным человеком и заявил, что фашизм – "высшая форма национализма". Лукашенко добавил, что в Беларуси не может быть революции, потому что там нет революционеров.

"Я вам сколько раз говорил: у нас нет революции, потому что революционеров нет. Эти беглые, которые сбежали туда [за границу] и мутят через Telegram-каналы, они же живут там шикарно. А те, которые здесь ходят, – это люди, которых я создал своими руками. И которые сегодня зарабатывают в пять-шесть раз больше, чем на "Гомсельмаше". Пытались совершить мелкобуржуазную революцию. Они не революционеры. Потому что революционеры в свое время, те революции, которые я изучал, они шли на все. Они знали, что могут погибнуть, они в это верили", – резюмировал Лукашенко.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.