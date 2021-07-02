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Лукашенко собрался предъявлять претензии "не какому-то Маасу", а канцлеру ФРГ Меркель

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Лукашенко сообщил об окончании "масштабной антитеррористической операции" в Беларуси
Лукашенко сообщил об окончании "масштабной антитеррористической операции" в Беларуси
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил о завершении "масштабной антитеррористической операции" в республике. Об этом он сказал 2 июля на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости в Минске, сообщается на сайте президента Беларуси.

Отмечается, что Лукашенко опоздал на мероприятие, после чего пояснил, из-за чего ему пришлось задержаться.  

"Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они [страны Запада] экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", – сказал он.

О результатах операции Лукашенко пообещал рассказать "в ближайшее время".

"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но и самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", – добавил Лукашенко.

Контекст:

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В феврале этого года санкции против "граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии", ввели США и Великобритания.

16 июня стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

21 июня редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщал, что министры Евросоюза утвердили решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 людей и восьми юридических лиц. Среди них, по его словам, есть бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные.

По данным "Радыё Свабода", под санкции также попали БелАЗ, МАЗ, "Новая нефтяная компания", а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова, бизнесмены Алексей Олексин и Александр Зайцев, министр обороны Виктор Хренин и другие.

24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси. Новые санкции, в частности, включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами с содержанием калия и табачной продукцией; ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС. Помимо этого, Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты по всем существующим соглашениям в отношении проектов в государственном секторе Беларуси. В ЕС уточнили, что в общей сложности под европейскими санкциями сейчас находятся 166 физических и 15 юридических лиц из Беларуси.

Лукашенко 24 июня заявил, что введенные странами Запада санкции против Беларуси свидетельствуют о "бессилии" этих государств. В МИД республики обещали ответные меры ЕС.

Теги: Германия, Ангела Меркель, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, Минск, ФРГ, МИД Германии, контрразведка, Европа, награды, Евросоюз, Хайко Маас
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