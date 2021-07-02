Лукашенко собрался предъявлять претензии "не какому-то Маасу", а канцлеру ФРГ Меркель

Отмечается, что Лукашенко опоздал на мероприятие, после чего пояснил, из-за чего ему пришлось задержаться.

"Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они [страны Запада] экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", – сказал он.

О результатах операции Лукашенко пообещал рассказать "в ближайшее время".

"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но и самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", – добавил Лукашенко.