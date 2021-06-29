"Будете – не будете, надо готовиться". Лукашенко дал совет тому, "кто будет стоять на его месте"

Лукашенко посоветовал выпускникам вузов "не спешить покидать свою страну и бежать на земли обетованные" Фото: president.gov.by

Видео выступления опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

"Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте. И к этому надо готовиться. Будете – не будете, надо готовиться. Учитесь в первую очередь думать о будущем страны и берегите свой имидж, берегите свое лицо", – посоветовал Лукашенко.

Он отметил, что всегда учился на "отлично".

Лукашенко рекомендовал выпускникам вузов "не спешить покидать свою страну и бежать на земли обетованные, теплые, якобы самые-самые счастливые".