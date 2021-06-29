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"Будете – не будете, надо готовиться". Лукашенко дал совет тому, "кто будет стоять на его месте"

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Лукашенко посоветовал выпускникам вузов "не спешить покидать свою страну и бежать на земли обетованные"
Лукашенко посоветовал выпускникам вузов "не спешить покидать свою страну и бежать на земли обетованные"
Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 29 июня выступил перед выпускниками высших учебных заведений. Об этом сообщила его пресс-служба.

Видео выступления опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

"Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте. И к этому надо готовиться. Будете – не будете, надо готовиться. Учитесь в первую очередь думать о будущем страны и берегите свой имидж, берегите свое лицо", – посоветовал Лукашенко.

Он отметил, что всегда учился на "отлично".

Лукашенко рекомендовал выпускникам вузов "не спешить покидать свою страну и бежать на земли обетованные, теплые, якобы самые-самые счастливые".

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

Теги: Беларусь, образование, Александр Лукашенко, вузы, выпускники
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