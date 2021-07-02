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Лукашенко открыл границы Беларуси для граждан более 70 стран. Их будут вакцинировать от COVID-19 за деньги

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В Беларуси применяются вакцины "Cпутник V" российского и белорусского производства
В Беларуси применяются вакцины "Cпутник V" российского и белорусского производства
Фото: ЕРА

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, по которому граждане 73 государств с 15 июля смогут попасть в страну без оформления визы на срок до пяти суток, чтобы вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба президента страны 1 июля.

Вакцинировать иностранных граждан от коронавируса будут платно в определенных минздравом медицинских организациях. 

"Советом министров будут установлены порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси", – уточнили в администрации президента. 

Установленный порядок проведения вакцинации будет применяться в отношении всех иностранных граждан, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Беларусь по иным основаниям, заявили в ведомстве.

Иностранцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19 в более чем 80 учреждениях здравоохранения Беларуси, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Александр Тарасенко в комментарии БЕЛТА.

Контекст:

По данным минздрава, в Беларуси применяются вакцины от COVID-19 "Спутник V" (российского и белорусского производства), а также китайский препарат от компании Sinopharm.

Согласно Национальному плану вакцинации населения против коронавируса на 2021–2022 годы, в Беларуси планируют привить не менее 60% населения как страны в целом, так и в каждом регионе. Об этом сообщается в рекомендациях минздрава по вакцинации от COVID-19.

Всего в Беларуси запланированы четыре этапа иммунизации. На первом, который уже проводится, прививки делают медикам и фармацевтам, работникам социальной сферы и сферы образования, а также взрослым, проживающим в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. На втором этапе препарат получат граждане, имеющие высокий риск тяжелого течения COVID-19 – в возрасте 60 лет и старше, а также лица с хроническими заболеваниями. На третьем этапе вакцинируют работников торговли, общественного питания, бытового обслуживания, транспорта, учреждений культуры, спортучреждений, а также госорганов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельность населения. На четвертом этапе прививать будут все остальные категории населения.

Вакцину против коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Беларуси в декабре 2020 года. Беларусь была первой страной, которая выдала регистрационное удостоверение на российский препарат, а также первой принимала участие в его испытаниях.

В России заявляли о 95-процентной эффективности вакцины. Международный журнал The Lancet писал об эффективности препарата "Спутник V" на уровне 91,6%.

Вакцина от Sinopharm разработана Пекинским институтом биологических продуктов при China National Biotec Group, который объявил, что вакцина показала эффективность 79,34% (согласно промежуточным результатам клинических испытаний фазы III). В феврале Беларусь получила первые 100 тыс. доз китайской вакцины против коронавируса, писало БЕЛТА.

Всего с начала эпидемии в Беларуси зарегистрировали более 418 тыс. случаев коронавирусной инфекции (за 31 июня – 1023), умерло 3153 пациента с COVID-19, отмечает БЕЛТА.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, вакцинация, иностранцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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