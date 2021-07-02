Литовские пограничники просят ввести чрезвычайное положение из-за потока мигрантов

Заместитель командира погранслужбы Видас Мачайтис заявил, что служба просит объявить на государственном уровне чрезвычайную ситуацию.

"Если в прошлом году у нас было около 70 нелегальных мигрантов, то в этом году – уже более 800. Поток увеличился в 11 раз", – отметил он.

По данным Мачайтиса, основная масса нелегальных мигрантов имеет гражданство Ирана, Ирака и Сирии.

"Есть также граждане Беларуси", – уточнил пограничник.

По его словам, поток нелегальной миграции вызывает беспокойство.

"Наш центр операций по чрезвычайным ситуациям направил в министерство внутренних дел предложение об объявлении чрезвычайного положения. Надеемся, что МВД рассмотрит нашу просьбу и примет соответствующие решения", – сказал Мачайтис.

Контекст:

Власти Литвы на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев (URC) в Пабраде.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. "Литва была выбрана белорусским режимом в качестве мишени для нелегальной миграции", – заявил 8 июня глава парламентского комитета национальной безопасности и обороны Лауринас Касчюнас.

Министерство внутренних дел Литвы и другие ведомства обсуждают вопрос возведения забора на границе с Беларусью для уменьшения масштабов нелегальной миграции оттуда. Об этом в середине июня заявила литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследование возможности установки физического забора. И стоить он будет, видимо, €15 млн", – сказала она.