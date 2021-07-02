От закрытия границы с Украиной пострадает в первую очередь народ Беларуси – МИД Украины

В МИД отреагировали на заявления Лукашенко о поступлении "огромного количества оружия" Фото: depositphotos.com

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в комментарии Общественному 2 июля.

По его мнению, от такого шага "пострадал бы прежде всего белорусский народ".

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Он сказал, что в Беларусь из Украины поступает "огромное количество оружия".

Николенко подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси.

"Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности", – сказал спикер МИД.

Политика Украинского государства направлена на поддержку белорусского народа, который заслуживает достойной жизни в демократической стране, подчеркнул Николенко.

"Вместе с тем, позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвернуть белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей", – добавил он.