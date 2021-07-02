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ПОЛИТИКА

От закрытия границы с Украиной пострадает в первую очередь народ Беларуси – МИД Украины

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В МИД отреагировали на заявления Лукашенко о поступлении "огромного количества оружия"
В МИД отреагировали на заявления Лукашенко о поступлении "огромного количества оружия"
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины, как и Госпогранслужба, не получало официальных уведомлений о якобы закрытии границы с Беларусью.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в комментарии Общественному 2 июля. 

По его мнению, от такого шага "пострадал бы прежде всего белорусский народ". 

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Он сказал, что в Беларусь из Украины поступает "огромное количество оружия".

Николенко подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси. 

"Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности", – сказал спикер МИД. 

Политика Украинского государства направлена на поддержку белорусского народа, который заслуживает достойной жизни в демократической стране, подчеркнул Николенко. 

"Вместе с тем, позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвернуть белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей", – добавил он.

Контекст:

Беларусь имеет с Украиной границу протяженностью почти 1,1 тыс. км. На границе размещено 12 пунктов пропуска, следует из информации на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Украина с 26 мая решила прекратить авиасообщение с Беларусью. Это случилось после того, как белорусские спецслужбы сняли с самолета одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

От руководства Беларуси часто звучали обвинения в адрес Украины по поводу подготовки терактов и ввоза оружия. Так, 21 марта глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство обращалось в Офис генпрокурора Украины в связи с терактами, которые якобы планировали в Беларуси с украинской помощью, но его запросы проигнорировали. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал слова главы КГБ Беларуси "полной чушью".

В ноябре 2020 года Лукашенко говорил, что против страны работают американские спецслужбы с "центрами в Киеве и Варшаве". Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на это отреагировал фейспалмом.

В декабре Лукашенко заявил, что в Беларусь из Украины "везли тоннами оружие" для совершения терактов. Николенко тогда сказал, что мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, МИД Украины, Госпогранслужба, Олег Николенко
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