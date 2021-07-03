Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию из-за потока мигрантов из Беларуси

Это позволит ускорить процедуры, координацию действий государственных ведомств, пояснили в правительстве.

Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы просили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов. За прошлые сутки пограничники задержали 150 человек, которые пытались незаконно перейти границу.

В правительстве сообщили, что большинство из этих людей уже попросили о предоставлении убежища в Литве.

По данным пограничной службы, поток нелегальных мигрантов увеличился в 11 раз в этом году по сравнению с прошлым. Среди 822 задержанных в этом году нелегалов большинство – граждане Ирака (481), есть также граждане Ирана, Сирии, Беларуси, России, Гвинеи, Турции и Шри-Ланки. В 2020 году пограничники Литвы задержали на границе с Беларусью 70 таких мигрантов, 2019-м – 81.