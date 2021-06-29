Международная организация гражданской авиации решила продлить расследование посадки самолета Ryanair в Минске

Ведомство сообщило, что совет ICAO на заседании 28 июня рассмотрел промежуточный отчет о расследовании и пришел к выводу, что "потребуется больше времени, поскольку необходимо собрать дополнительную информацию от государств и организаций, причастных к инциденту".

В объявлении, в частности, отмечается, что "Беларусь предоставила следствию много информации на русском языке" и ее нужно перевести.

"Времени было мало, а информации было много. Такие исследования обычно требуют времени. Поэтому неудивительно, что для достижения качества и объективности срок расследования был продлен", – сказал глава литовского министерства.

В ICAO с просьбой провести расследование инцидента с самолетом Ryanair обращалась Литва.