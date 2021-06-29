Международная организация гражданской авиации решила продлить расследование посадки самолета Ryanair в Минске

Ведомство сообщило, что совет ICAO на заседании 28 июня рассмотрел промежуточный отчет о расследовании и пришел к выводу, что "потребуется больше времени, поскольку необходимо собрать дополнительную информацию от государств и организаций, причастных к инциденту".
В объявлении, в частности, отмечается, что "Беларусь предоставила следствию много информации на русском языке" и ее нужно перевести.
"Времени было мало, а информации было много. Такие исследования обычно требуют времени. Поэтому неудивительно, что для достижения качества и объективности срок расследования был продлен", – сказал глава литовского министерства.
В ICAO с просьбой провести расследование инцидента с самолетом Ryanair обращалась Литва.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). В МИД Украины 28 мая сообщали, что Украина и страны-партнеры не получали сообщений о минировании самолета.
В вооруженных силах Беларуси продолжают утверждать, что перехвата самолета Ryanair и его принудительной посадки якобы не было, а командир воздушного судна якобы получил не приказ приземляться в Минске, а только рекомендации.
После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапегу и Протасевича признали политзаключенными.
Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания "по факту организации массовых беспорядков в Минске". В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.
Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.
Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.
Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.
В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции относительно Беларуси.