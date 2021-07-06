Лукашенко пригрозил закрытием транзита через Беларусь в случае новых санкций

Лукашенко: Если будете нагнетать обстановку против Беларуси новыми этапами санкций, то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море Фото: EPA

Лукашенко утверждает, что Беларусь продолжает противодействовать основным вызовам на границе.

По его словам, "пока еще в условиях пандемии Беларусь себя ведет по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее".

"А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций, то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море", – сказал он.

Как пишет пресс-служба Лукашенко, он также пригрозил Германии ограничить транзит через Беларусь своей продукции в Китай и Россию.

"Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию", – сказал он.