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Лукашенко пригрозил закрытием транзита через Беларусь в случае новых санкций

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Лукашенко: Если будете нагнетать обстановку против Беларуси новыми этапами санкций, то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море
Лукашенко: Если будете нагнетать обстановку против Беларуси новыми этапами санкций, то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море
Фото: EPA

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко пригрозил странам Евросоюза закрытием транзита через Беларусь в случае введения новых санкций. Об этом он сказал 6 июля на совещании о противодействии санкционным мерам в отношении Беларуси, пишет провластное издание "Беларусь сегодня".

Лукашенко утверждает, что Беларусь продолжает противодействовать основным вызовам на границе.

По его словам, "пока еще в условиях пандемии Беларусь себя ведет по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее".

"А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций, то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море", – сказал он.

Как пишет пресс-служба Лукашенко, он также пригрозил Германии ограничить транзит через Беларусь своей продукции в Китай и Россию.

"Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию", – сказал он.

Контекст:

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В феврале этого года санкции против "граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии", ввели США и Великобритания.

16 июня стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

21 июня Евросоюз утвердил решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 физических и восьми юридических лиц. Среди них – бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные. По данным "Радыё Свабода", под санкции также попали БелАЗ, МАЗ, "Новая нефтяная компания", а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова, бизнесмены Алексей Олексин и Александр Зайцев, министр обороны Виктор Хренин и другие.

24 июня ЕС ввел экономические санкции против Беларуси. Они включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами с содержанием калия и табачной продукцией; ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС; запрет на услуги страхования для белорусского правительства и государственных органов страны и другое.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, граница, транзит
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